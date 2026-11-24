El director de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, abogado Arnaldo Martínez Prieto, presentó este martes su renuncia indeclinable al cargo.

A través de una nota breve, dirigida directamente a Alba Cantero, Martínez Prieto dejó por sentado que su alejamiento obedece estrictamente a principios éticos y al respeto por el ordenamiento legal de la República. El jurista adjuntó además un informe final de gestión de tres páginas para cerrar su ciclo en la dependencia.

Lea más: Emiliano Rolón designa a Alba Cantero como fiscala general interina

“Por la presente, el abajo suscripto formula indeclinable renuncia al cargo de Director Jurídico de la Fiscalía General del Estado, debido a que su ética profesional le impide desempeñarlo, al hallarse usted operando en un marco de cuestionable constitucionalidad”, expresa textualmente el documento presentado y recibido oficialmente en la sede central del Ministerio Público.

El fantasma de la nulidad en las causas más sensibles

La salida del jefe jurídico se da en medio de un delicado escenario que enfrenta la Fiscalía por las investigaciones como el vaciamiento del extinto Ueno Bank S.A., los expedientes abiertos contra el exmandatario Santiago Peña y las investigaciones contra el propio exfiscal general Emiliano Rolón.

Lea más: Aso de agentes fiscales respalda trayectoria de Alba Cantero y pide estabilidad institucional

Cabe recordar que Cantero asumió el despacho mediante una resolución interna de encargaduría firmada por el entonces fiscal General del Estado, Emiliano Rolón antes de renunciar. De esta manera se habría saltado el proceso constitucional que exige terna del Consejo de la Magistratura, designación del Ejecutivo y acuerdo del Senado.