Durante una entrevista en el programa Mesa con EVP, por ABC TV, la nueva directora del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, Jazmín Galeano, detalló cómo administrará las más de 200 hectáreas del mayor pulmón verde de la capital tras ser designada por la intendenta Soledad Núñez en reemplazo de Mary Llorens.

Galeano reconoció que recibe un espacio emblemático pero en un estado crítico en todos sus frentes, donde los sitios de los animales no están acordes a sus necesidades y los visitantes dejaron de acudir por temor a la delincuencia.

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Para ordenar la casa antes de ejecutar las obras de fondo, anunció que su primer paso será realizar un corte administrativo y un diagnóstico técnico completo. Garantizó que, desde el día uno, a ningún animal le faltará alimento ni atención veterinaria durante el proceso de cambio.

Uno de los puntos centrales del proyecto impulsado junto a la Intendencia es poner fin de manera paulatina al zoológico tradicional entendido como un sitio de colección y encierro.

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La meta es transformarlo en un centro de rescate, rehabilitación y reinserción de fauna silvestre a su hábitat natural. En el predio quedarían únicamente aquellos ejemplares que no puedan volver a la naturaleza, pero alojados en espacios amplios, sin jaulas tradicionales y con un rol estrictamente educativo para las escuelas y visitantes.

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Como ejemplo cercano de que esta transformación es posible, Galeano citó la reconversión del antiguo Zoológico de Buenos Aires, donde las viejas rejas quedaron vacías como testimonio histórico, las especies exóticas fueron reubicadas y los animales nativos pasaron a vivir en ambientes abiertos rodeados de barreras naturales, como islas con agua en el caso de los monos.

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Este diseño evita que el público estrese a los animales o les arroje comida, mientras biólogos y veterinarios explican en cada estación por qué la fauna silvestre no debe ser tenida como mascota.

Más seguridad y rescate urgente de la Casa de López y el herbario

La nueva titular recalcó que el predio asunceno es mucho más complejo que el área de animales, ya que alberga una reserva natural y joyas históricas hoy abandonadas.

En ese sentido, advirtió sobre el deterioro de la histórica Casa de Carlos Antonio López, tanto la casa alta como la baja, y del herbario Teodoro Rojas, cuyo techo se desplomó hace algunos años dejó en riesgo una colección botánica de valor incalculable.

Para revertir este cuadro, anunció que convocará a la Secretaría Nacional de Cultura a fin de diagnosticar y restaurar estos monumentos.

De forma paralela, Galeano señaló que la prioridad inmediata para que vuelvan los picnics, los grupos de boy scouts y las actividades deportivas es recuperar la tranquilidad dentro del parque. Para ello, gestionará reuniones urgentes con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior con el objetivo de reforzar el patrullaje interno y perimetral.

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Finalmente, pidió paciencia a la ciudadanía ante la complejidad del desafío y convocó abiertamente a biólogos, veterinarios, técnicos, vecinos y voluntarios a sumarse a la reconstrucción de un espacio que pertenece a todos los asuncenos.