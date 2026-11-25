El 16 de noviembre de 2026, un día después de que la Fiscalía incautara el avión Gulfstream Aerospace G-IV (matrícula N7DK), cuya licencia de radio está registrada a nombre de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, presentó una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 19° Turno. En el escrito se solicita la resolución del contrato de cesión de acciones de la empresa Jet Par LLC al Grupo Vázquez, presidido por el imputado y con prisión preventiva Miguel Vázquez.

Representado por el abogado Santiago Lovera, en el escrito de demanda se admite que Domínguez y esposa firmaron el acuerdo del 1 de noviembre de 2024 y que se percibieron US$ 750.000 del Grupo Vázquez por la venta del 50% de su participación en la citada sociedad, propietaria del avión Cessna Citation III, con matrícula N901RH.

Sin embargo, Domínguez sostiene que el contrato no quedó perfeccionado con la firma. Argumenta que la cláusula cuarta impuso a ambos contratantes la obligación de “otorgar poder suficiente a favor de un abogado para que este los represente en la modificación del estatuto social y los demás trámites y gestiones que fuesen necesarios ante los entes públicos y privados que fuesen menester, a fin de registrar donde corresponda, la cesión del 50% de sus partes de interés en Jet Par LLC” (sic).

El titular de la Conmebol alega ahora que “dicha circunstancia adquiere especial relevancia, pues conforme se expuso, la participación de Jet Par LLC solo es transferible mediante su registro en los libros de la sociedad, previa entrega del certificado endosado, y con sujeción al Acuerdo Operativo. Por consiguiente, la cláusula cuarta no constituía un trámite accesorio, sino el acto indispensable para que la cesión produjera efectos frente a la sociedad y frente a terceros, y para que el cesionario adquiriera la calidad de miembro” (sic).

Dos años después

En su propio escrito, Alejandro Domínguez admite que plantea esta demanda dos años después de firmar el acuerdo y casualmente tras revelarse sus nexos comerciales con el Grupo Vázquez, cuyos directivos enfrentan procesos por el presunto vaciamiento de Ueno Bank. “Resulta de suma importancia destacar que, desde la suscripción del contrato hasta la fecha, han transcurrido más de dos años sin que ninguna de las partes haya otorgado poder previsto en la cláusula cuarta ni realizado gestión alguna, en la República del Paraguay ni en los Estados Unidos de América, para modificar el Acuerdo Operativo y registrar la cesión en los libros de Jet Par LLC, endosar o reemplazar el Certificado N° 002, o emitir alguno a favor de Grupo Vázquez SAE” (sic).

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El documento añade que el Grupo Vázquez SAE “jamás requirió el cumplimiento de dicha obligación, jamás intimó al cedente, jamás designó abogado alguno ni ejerció, pretendió ejercer o reclamó derecho alguno de miembro en la sociedad. Tal proceder evidencia de manera inequívoca el desinterés recíproco de ambas partes en llevar adelante el negocio” (sic).

No obstante, los registros bancarios muestran que el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez cobró la transferencia de US$ 750.000 del Grupo Vázquez el 30 de octubre de 2024 –dos días antes de la fecha del acuerdo citado en la demanda– y ahora pretende devolver exactamente ese mismo monto. Además de haber percibido el dinero de forma anticipada a la firma del documento, las declaraciones de vuelo confirman que Domínguez y Vázquez compartieron el uso del avión Cessna Citation III (matrícula N901RH), propiedad de Jet Par LLC.

Ambos se turnaban para volar en la aeronave que no fue incautada ni investigada por la Fiscalía.

El 1 de mayo de 2026, por ejemplo, el avión trasladó primero a Miguel Vázquez y su familia hasta Encarnación. Tras completar ese tramo, voló vacío desde Encarnación hasta São Paulo (Brasil), desde donde regresó a Paraguay con Alejandro Domínguez y Arturo Montero, director de Asuntos Corporativos y de Gabinete de la Conmebol.

El domingo 3 de mayo, la nave volvió a Encarnación para buscar a Vázquez y su familia. En todos esos trayectos figuró al mando Jesús Echagüe, piloto de la Conmebol, quien también condujo varios vuelos del incautado jet Gulfstream (matrícula N7DK).

El 13 de mayo de 2026, Alejandro Domínguez utilizó el Cessna Citation III para viajar a Ciudad del Este junto a su familia y cuatro personas de aparente nacionalidad india, sin que existan registros públicos sobre el motivo de esa visita ni de reuniones oficiales. Luego, el 22 de mayo, el avión llevó a Argentina a Miguel Vázquez, su familia y directivos de su grupo. El 27 de mayo repitió destino con Vázquez, Juan Gustale y Alejandro Gómez Abente, todos hoy imputados y con prisión preventiva por el presunto vaciamiento de Ueno Bank.

Vaciamiento sin precedentes

Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez y socio de Alejandro Domínguez, enfrenta un proceso judicial y está preso por el presunto vaciamiento de la entidad bancaria. Se trata de uno de los escándalos financieros más gigantescos de nuestro país. El análisis preliminar del Banco Central del Paraguay (BCP) menciona que el agujero ronda los US$ 1.000 millones y podría alcanzar US$ 1.500 millones.

Cobro por “comisiones futuras”

Además de la sociedad en Jet Par LLC, documentos y correos internos de Ueno Bank entregados a nuestro diario y remitidos a la Fiscalía revelan pagos al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, bajo el concepto de “anticipo de comisiones futuras”.

Entre el 24 de diciembre de 2025 y el 20 de agosto de 2026, el presidente de la Conmebol recibió en su cuenta personal N° (...)1992 siete transferencias de Ueno Bank por unos US$ 3.500.000. Los fondos salieron de la cuenta corporativa N° (...)1005 del Grupo Vázquez bajo la descripción de “anticipo de comisiones futuras devengadas surgidas de las circunstancias descriptas en el contrato del 28 de octubre de 2025”.

Los registros evidencian que estos desembolsos se dieron luego del anuncio del ingreso del banco húngaro OTP Bank como accionista de Ueno Bank. La participación de OTP totalizó US$ 47 millones en dos aportes: US$ 30 millones a finales del año pasado y US$ 17 millones en junio de este año. El cobro de US$ 3,5 millones equivale exactamente a una comisión del 7,5% sobre esa operación.

Mientras Domínguez logró cerrar estos negocios, la Conmebol como institución terminó con US$ 15 millones atrapados en Ueno Bank, manejado por su socio comercial.