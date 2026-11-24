El nuevo miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional y expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, en contacto hoy con 1020 AM, primeramente, dijo la administración del presidente Pedro Aliana debe “actuar con mucha claridad” y habló de la “necesidad de transparentar la situación” y “avanzar en la recuperación” de los fondos de la binacional atrapados en Ueno Bank.

Duarte Frutos estimó que US$ 200 millones fueron depositados en la fallida entidad bancaria intervenida por el Banco Central del Paraguay, hecho que colapsó el gobierno de Santiago Peña, por su vinculación con la caída de esta empresa del grupo Vázquez.

Duarte Frutos adelantó que la próxima semana se tendrían todos los documentos y se informaría responsablemente a la sobre los fondos de Itaipú en Ueno. Sostuvo que la crisis que atraviesa el país y la desgracia que afecta a millones de paraguayos por el caso Ueno “se produjeron por el ocultamiento constante de la verdad y la manipulación constante de las normas”.

En otro momento el expresidente afirmó que el Parque Tecnológico Itaipú (PTI) fue “una especie de caja chica” del expresidente Santiago Peña, con ciertas autoridades de Itaipú. “Hay que verificar. Una vez que se tengan los documentos y evidencias, tengan la certeza de que no estamos para repetir esta historia nefasta”, aseveró.

Afirmó que el presidente Pedro Alliana “es consciente de que el futuro” y la legitimidad de este Gobierno “pasan por recuperar la institucionalidad” y “contarle al pueblo qué ha ocurrido y quiénes podrían ser los responsables”.

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Dinero de Itaipú en Ueno

Al 3 de noviembre, día de la intervención del BCP, Itaipú tenía en Ueno Bank G. 115.200 millones y US$ 163,8 millones, el 7,6% de las remesas ingresadas desde Brasil entre 2024 y 2026. Son más de tres veces los promedios de US$ 49,8 millones y G. 27.703 millones que Itaipú había mostrado solo días antes, el 13 de octubre.

El criterio de baja exposición al riesgo también está en la norma. Pero Ueno era el tercer banco de la binacional, y ABC calculó que con Sudameris y Continental concentraban cerca del 80% del total. El Fondo de Garantía de Depósitos cubre apenas G. 228,3 millones por depositante.

Itaipú presentó el 7 de noviembre una denuncia penal contra los directivos de Ueno, patrocinada por la directora Jurídica Iris Magnolia Mendoza (esposa del senador peñista Silvio “Beto” Ovelar), y se reservó derechos como víctima. ABC informó ese día que la binacional tampoco retiró su dinero tras el sumario que el BCP abrió a Ueno el 24 de setiembre.

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Lula y el mensaje al canciller

En otro momento del contacto, Nicanor Duarte Frutos, señaló que el presidente de Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva “es un líder global”. En referencia al ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, dijo que “al canciller hay que decirle que este ya no es el gobierno de Peña”.

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“Tenemos que hacer un giro en nuestras relaciones internacionales”, afirmó. Duarte Frutos consideró que en los tres años del gobierno de Santiago Peña “no se fue muy inteligente ni atento con Brasil”. Recordó que el país vecino es el principal mercado del Paraguay, su gran aliado en política y en materia de producción energética.

Nicanor aludió a que en la administración de Peña se constató, en todo momento; su cercanía al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.