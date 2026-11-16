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La Primera Mañana
16 de noviembre de 2026 - 06:56

AUDIO: Con la crisis de Ueno Bank “se perdió lo más preciado, la confianza”, dice UGP

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Juan Pablo Pino
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