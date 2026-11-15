Costas, tras otro fracaso de Cerro: “Tenemos que llegar 20 veces para hacer un gol”

Cerro Porteño volvió a quedarse con las manos vacías y la eliminación ante Sol de América en las semifinales de la Copa Paraguay profundizó la crisis deportiva del conjunto azulgrana. Gustavo Costas enfrentó los cuestionamientos después de otro golpe y reconoció que la falta de eficacia volvió a condenar a su equipo.

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El entrenador consideró que su equipo hizo méritos para ganar durante los 90 minutos, pero no consiguió transformar las numerosas situaciones de gol en resultados. “Nos cuesta mucho hacer un gol. No porque no generamos, al contrario, generamos muchísimas situaciones de gol. Generaste, ellos no llegaron casi nunca y después encuentran el gol, que también no es que hicieron algo ellos, sino que lo hicimos nosotros. Un despeje muy malo, que se lo dejamos ahí solo”, expresó en referencia al tanto de Sol de América.

Costas insistió en la dificultad que atraviesa Cerro para concretar las ocasiones que genera y dejó una frase que resume uno de los principales problemas futbolísticos del equipo: “Tenemos que llegar 20 veces para hacer un gol”.

El técnico también sostuvo que la situación se repitió durante su etapa al frente del equipo. “Si nosotros hubiésemos hecho por lo menos el 30% de los goles que nos perdimos en todos los partidos, estaríamos peleando el campeonato”, manifestó.

La eliminación tuvo un peso especial porque Cerro tenía en la Copa Paraguay una oportunidad para rescatar una temporada sin títulos y acercarse a una clasificación internacional. Sin embargo, volvió a fallar en una instancia decisiva, pese a dominar varios pasajes del encuentro.

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Consultado sobre la jerarquía del plantel y las dificultades para responder en partidos de presión, Costas volvió a poner el foco en la definición. “Más allá de la jerarquía, hoy nos faltó meterla. Vos ves que llegás, llegás, y los arqueros siempre son figuras con nosotros”, señaló.

El entrenador también reconoció que la derrota dejó un sabor especialmente amargo por la manera en que se desarrolló el encuentro. “Merecemos, merecemos, pero después de perder estos partidos te duele más porque generaste situaciones donde no te llegaban. Vos decías: lo ganamos, lo ganamos, lo ganamos, porque llegábamos”, explicó.

Cerro terminó encontrando el empate sobre el final mediante Pablo Vegetti, pero no pudo evitar la definición por penales, donde Sol de América terminó celebrando la clasificación.

La frustración azulgrana se suma a una campaña irregular en el torneo Clausura y a una nueva eliminación que deja al club sin uno de los objetivos que todavía mantenía en pie. Para Costas, el diagnóstico vuelve a ser el mismo: el equipo genera, pero no concreta.