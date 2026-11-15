Abuso sexual a niña de 10 años: una denuncia anónima al MEC llegó a la Fiscalía 34 días después

Una causa fue abierta el 12 de noviembre en la Unidad Fiscal N.° 14, a cargo de la fiscala Nathalia Silva Esteche, con la carátula “Innominado s/ abuso sexual en niños”, según el formulario de ingreso del Ministerio Público.

El hecho está tipificado en el artículo 135 del Código Penal, aunque la calificación es provisional y puede ser modificada durante la investigación.

La denuncia penal la presentó el padre de la niña, quien manifestó que se enteró del supuesto abuso sexual ese mismo día, durante una reunión convocada por la escuela. Allí le exhibieron una denuncia anónima que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) habría recibido el 9 de octubre, es decir, 34 días antes.

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Un mes entre el aviso y la denuncia penal

El escrito, al que accedió ABC, fue remitido por la Oficina de Quejas y Denuncias del MEC. Describe tocamientos de carácter sexual contra la niña y pide que el caso llegue “a las autoridades correspondientes” para las investigaciones. Advierte además que la alumna estaría en situación de probable vulnerabilidad.

Según el relato del ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, la niña le contó lo ocurrido a una compañera de escuela, esta se lo comentó a su mamá y fue esa madre quien activó la denuncia. En ese momento, dijo, el caso “todavía no estaba en nuestro radar”.

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ABC aún no cuenta con la versión del MEC sobre qué medidas se tomaron desde el 9 de octubre hasta la reunión con los padres ni por qué esperaron tanto tiempo para hablar con los padres sobre la denuncia.

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Lo que dice el ministro

Gutiérrez contó que se enteró del caso el viernes 13 de noviembre. “Yo recibí personalmente la llamada del padre de esta niña el viernes de noche”, relató, y lo describió como alguien que “estaba desesperado”. Dijo que esa misma noche convocó al equipo de la Dirección de Protección, que contactó al padre y coordinó con la fiscal. “En menos de 24 horas se hizo todo eso”, sostuvo.

Comentó que en el examen físico no hubo mayores detalles, pero en la entrevista psicológica la niña refirió que el abuso provino de la pareja de una hermana de su madre. Habló de “situaciones de manoseo que fueron graves”, según el ministro.

Tras esa entrevista, indicó que “ya se emitió la orden de detención” y que, según entiende, el sospechoso está siendo buscado. Hasta el cierre de esta nota, no había información de su captura.

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Riesgo y convivencia

Familiares de la niña se comunicaron con ABC porque sentían que las autoridades no se movían y que todo se manejaba con demasiada burocracia. Aseguraron que la dirección del sospechoso figura como la misma de la madre y que, pese a la denuncia, seguirían conviviendo.

El ministro lo relativizó. Señaló que según lo referido en las entrevistas, el hombre no vivía en el mismo lugar que la niña y los contactos con la niña eran ocasionales. Hoy, dijo, no está con ella, ya que la niña permanece con su madre, porque del procedimiento “no surgió un indicio de que ella haya tenido conocimiento de la situación de abuso”.

El padre, sin embargo, sostiene lo contrario. Gutiérrez explicó que eso deberá verificarse primero y que lo definirá el Juzgado de la Niñez, que maneja el régimen de relacionamiento y convivencia entre los progenitores, que están separados. Entiende que el padre pedirá un cambio de convivencia. “Eso no le compete al Ministerio de la Niñez, eso le compete al Poder Judicial”, aclaró.

Los familiares también indicaron que el sospechoso sería director técnico de una escuela de fútbol infantil, lo que agravaría el riesgo para otros niños. Gutiérrez respondió: “Esa información todavía no tenemos”, y aseguró que se encaminaron las diligencias para activar el protocolo de protección de la víctima y de persecución del hecho punible.

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Lo que viene

La fiscala solicitó dos o tres sesiones de Cámara Gesell y la contención del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público. Según el ministro, también habrá nuevas entrevistas psicológicas a la niña, previstas para la próxima semana, “para que no exista revictimización”.

El caso está ahora en manos de la Fiscalía y del Poder Judicial. El Ministerio de la Niñez acompaña la contención y verifica que se cumplan los protocolos.