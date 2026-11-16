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La Primera Mañana
16 de noviembre de 2026 - 08:37

AUDIO: Hambre cero: César Sosa pide no meter “nada político”, ante propuesta de ‘municipalizar’ alimentación escolar

César Sosa en saco claro y camisa oscura, sostiene micrófono amarillo mientras habla a reporteros en un ambiente interior.
César Sosa, gobernador de Guairá, durante una visita en el CongresoABC TV
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