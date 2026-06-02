AUDIO. Mafia de los pagarés: posible sobrefacturación en la compra de camionetas para la Corte

La fiscala Soledad González impulsa las diligencias para esclarecer la compra de nueve lujosas camionetas para los ministros de la Corte, a raíz de la denuncia por fortalecidas sospechas de sobrefacturación. Pedro Coronel, de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de Pagarés, y uno de los denunciantes, se ratificó ante el Ministerio Público en su acusación.