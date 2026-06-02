Momento Justo
02 de junio de 2026 a la - 20:38

AUDIO. Mafia de los pagarés: posible sobrefacturación en la compra de camionetas para la Corte

Grupo de manifestantes, incluyendo una mujer con pancarta grande sobre mafia de pagarés, frente al Palacio de Justicia.
Miembros de la Coordinadora de las Víctimas de la Mafia de los pagarés se manifiestan frente al Palacio de Justicia en Asunción.Brian Cáceres

La fiscala Soledad González impulsa las diligencias para esclarecer la compra de nueve lujosas camionetas para los ministros de la Corte, a raíz de la denuncia por fortalecidas sospechas de sobrefacturación. Pedro Coronel, de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de Pagarés, y uno de los denunciantes, se ratificó ante el Ministerio Público en su acusación.