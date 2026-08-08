Ariel Holan: “Arrancar de esta manera no está en los cálculos de nadie”

El desarrollo del encuentro dejó en evidencia una preocupante falta de eficacia ofensiva y fragilidad defensiva, un combo letal que el propio técnico Ariel Holan se encargó de graficar con absoluta crudeza tras el pitazo final. Lejos de buscar coartadas, sus declaraciones postpartido reflejaron el malestar por un arranque que “no está en los cálculos de nadie”.

Lea más: Ameliano vence por primera vez a Cerro Porteño

La autocrítica y el análisis en frío

Con la sinceridad por delante al momento de analizar el trámite, el estratega azulgrana se refirió al rendimiento colectivo y a la dolorosa efectividad rival: “Cualquier cosa que explique yo no va a tener mucho sentido porque perdimos. No hay demasiado para explicar. Y creo que, de cuatro partidos desde que empezó el campeonato, ganamos uno solo y perdimos tres. Simplemente, cosas sencillas del fútbol: si llegamos y no la metemos, y nos llegan dos veces y nos convierten, entonces en esa ecuación —en la eficacia de lo que el equipo tiene que hacer— está parte de la respuesta, para no andar divagando ni diciendo cosas que no son. Después, lo que pasa entre área y área, cuando pasan estas cosas, pasa absolutamente a un segundo plano”.

Profundizando en los errores puntuales que inclinaron la balanza en contra, el DT remarcó la falta de contundencia en los metros finales y la carga de errores propios: “Tenés las oportunidades y no la metés; tiene la oportunidad el rival y la mete. Y después, hablar de fútbol... Cuando hay goles o hay oportunidades, hay errores; y esos errores prefiero tratar de compartirlos con los futbolistas y tratar de mejorar, porque de esta manera, evidentemente, no estamos consiguiendo lo que nosotros queremos conseguir. El campeonato es largo, pero arrancar de esta manera no está en los cálculos de nadie. Nos perdimos goles bajo el arco, nos metemos un penal y, cuando tenemos que defender, nos llegan dos veces y es gol. Entonces, mucho más no hay para exigir en el fútbol”.

Giro de página inmediato: Duelo clave ante Palmeiras

Sin tiempo para lamentos ni para procesar el golpe en el torneo local, el plantel de Barrio Obrero debe cambiar de chip de manera obligatoria. El calendario internacional marca un examen de máxima exigencia este miércoles en territorio brasileño, donde el Ciclón visitará a Palmeiras por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Ante este trascendental compromiso, Holan reconoció que el factor emocional jugará un rol determinante, aunque advirtió que el margen de error deberá reducirse al mínimo absoluto: “Son partidos diferentes emocionalmente. El equipo, por esas cosas que tiene el ser humano y tiene el fútbol, se predispone de otra manera. Pero es un partido en el que hay que reducir enormemente el margen de error, porque es un partido muy complejo. Entonces, en función de eso, veremos cómo están; y los que mejor estén para responder el miércoles, armaremos el equipo con los que mejor estén. No hay nadie que esté en un estado grave, creo. Pero obviamente, algunos salieron con algunas molestias, nada más”.