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19 de septiembre de 2026 a la - 11:22

AUDIO: Soledad Núñez insta a asuncenos ir a votar para vencer a “Don dinero” en las municipales de octubre

Soledad Núñez, presentó este lunes un plan de gestión enfocado en la transparencia y el combate a las irregularidades en la administración de los recursos comunales.
Soledad Núñez, presentó este lunes un plan de gestión enfocado en la transparencia y el combate a las irregularidades en la administración de los recursos comunales.Gentilez
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