Periodísticamente
19 de mayo de 2026 a la - 21:37

AUDIO: Ex-Tacumbú está en condiciones de recibir a Erico Galeano, afirman

INTENTO DE MOTÍN EN TACUMBU. El Ministerio de Justicia informo que fue controlada una manifestacion protagonizada por un grupo de personas privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional, específicamente en el pabellon Rancho Alta, luego de una intervencion preventiva realizada con apoyo de la Policia Nacional. Judiciales 08-02-2026
INTENTO DE MOTÍN EN TACUMBU. El Ministerio de Justicia informo que fue controlada una manifestacion protagonizada por un grupo de personas privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional, específicamente en el pabellon Rancho Alta, luego de una intervencion preventiva realizada con apoyo de la Policia Nacional. Judiciales 08-02-2026