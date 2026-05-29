Periodísticamente
29 de mayo de 2026 a la - 21:29

AUDIO: CDE: empresas publicitarias presentan denuncia ante Fiscalía

Varias personas con gorros y chaquetas en una calle concurrida, observando carteles publicitarios con expresiones de atención.
Los carteles gigantes fue apagados tras la polémica que se generó.Gentileza