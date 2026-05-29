Periodísticamente
29 de mayo de 2026 a la - 21:22

AUDIO: “¿Cómo no se dieron cuenta en 8 años?”: concejal critica al MOPC

Diez personas reunidas, dos hombres de pie en camisetas amarillas discuten animadamente en un entorno urbano con tráfico al fondo.
Uno de los carteles fue destruido por personas indignadas que llegaron al lugar.Gentileza