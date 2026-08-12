Periodísticamente
12 de agosto de 2026 a la - 21:24

AUDIO: Licencia de Sanabria Vierci puede ser suspendida pese a sobreseimiento, dice ANTSV

El conductor de uno de los tres vehículos involucrados en el fatal accidente de tránsito, en la ruta Luque-San Bernardino, dio positivo al alcotest.
El conductor de uno de los tres vehículos involucrados en el fatal accidente de tránsito, en la ruta Luque-San Bernardino, dio positivo al alcotest.