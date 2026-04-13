ABC Empleos: una plataforma integral para buscar trabajo en Paraguay

Con el objetivo de dinamizar el mercado laboral paraguayo y facilitar el acceso a nuevas oportunidades, el Grupo Azeta anunció el lanzamiento de ABC Empleos. Se trata de una plataforma digital diseñada para conectar de forma simple, segura y accesible a los buscadores de trabajo con las vacantes disponibles en las organizaciones con mayor fuerza empleadora del país.

¿Qué es ABC Empleos?

Es un portal de empleo que centraliza las búsquedas laborales. En su etapa inicial, la plataforma se enfocará en las vacantes de las diversas empresas que integran el Grupo Azeta. Sin embargo, el proyecto contempla una expansión progresiva: primero se sumarán empresas proveedoras y aliadas, para luego abrir el espacio a todas las empresas del Paraguay que deseen publicar sus búsquedas.

Los objetivos de la iniciativa

El Grupo Azeta busca fortalecer su rol como actor clave en el desarrollo económico y social del país. Entre los propósitos principales de la plataforma destacan:

Accesibilidad: facilitar que cualquier persona interesada en insertarse o evolucionar en el mercado laboral encuentre opciones en un solo lugar.

Desarrollo nacional: aportar herramientas modernas para disminuir la brecha entre el talento humano y las necesidades corporativas.

Lea más: Cinco habilidades que hoy te hacen ascender en tu empresa

Innovación para Recursos Humanos y colaboradores

Para los equipos de Gestión de Personas, ABC Empleos se convertirá en el canal principal de reclutamiento, optimizando los procesos y permitiendo un mayor alcance de las convocatorias.

Por su parte, los colaboradores actuales de cada empresa también se verán beneficiados, ya que la plataforma promoverá la movilidad interna y el crecimiento profesional dentro de las distintas unidades de negocio. Además, los trabajadores podrán actuar como embajadores, compartiendo las búsquedas en sus redes para ayudar a que las oportunidades lleguen a más personas.

Lanzamiento y Feria ABC Empleos

ABC Empleos ya está habilitado para el registro de empresas y para la postulación de interesados. Y para darle mayor amplitud a su alcance se realizará la Feria ABC Empleos, prevista para el 9 de mayo en el Centro de Convenciones Mariscal. Este evento será abierto al público y servirá como espacio de encuentro donde las empresas presentarán sus vacantes y los interesados podrán conocer de primera mano las funcionalidades del nuevo portal.