InternasxABC: este domingo, el minuto a minuto de las elecciones en todas las plataformas

Las elecciones internas simultáneas se realizarán el próximo 7 de junio de 7:00 a 16:00. A lo largo de esa jornada será elegidos los candidatos de los partidos, movimientos y alianzas a las elecciones municipales del 4 de octubre, fecha en que se definirán 263 cargos de intendentes municipales y 2.832 cargos de concejales municipales 2026-2031.

Con un total de 4.338.716 electores habilitados, los afiliados a 32 partidos, 22 movimientos y 214 alianzas podrán elegir a sus candidatos.

El multimedio ABC en sus múltiples plataformas -abc.com.py, el diario impreso, la radio ABC Cardinal, ABC TV, el canal de stream en YouTube y las cuentas en Facebook, Instagram, X y TikTok- anuncia una completa cobertura enfocada en satisfacer las necesidades informativas de la audiencia, según sus preferencias de consumo.

Internas municipales: programación de radio, TV y YouTube

Esta es la grilla de los programas que se emitirán por ABC Cardinal 730AM, ABC TV, y por el streaming el domingo 7 de junio, con sus respectivos conductores:

De 05:00 a 08:00: Leti Medina, Edgardo Romero y Marcos Cáceres

De 08:00 a 12:00: Enrique Vargas Peña, Sara Moreno y Javier Panza

De 12:00 a 16:00: Guillermo Domaniczky, Roberto Sosa y Yeni Caballero

De 16:00 a 20:00: Mabel Rehnfeldt, Pablo Guerrero, Rubén Darío Orué e Iván Leguizamón

De 20:00 a 21:00: Enrique Vargas Peña

Desde los días previos y a lo largo de todo el día, los lectores podrán informarse y acceder a información chequeada en una landing especial sobre las elecciones internas que es alimentada permanentemente por un equipo especializado de periodistas dentro de la web de ABC, la página más visitada del país.

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Además de las noticias de último momento, los lectores también accederán a datos oficiales del conteo de votos oficial del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).