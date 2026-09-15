ABC y el SNT: poderosa alianza para la cobertura total de las Elecciones Municipales 2026

Este acuerdo histórico permitirá un despliegue sin precedentes en la cobertura de las elecciones municipales 2026, combinando la inmediatez digital con el alcance masivo de la televisión abierta y la radio.

Esta unión estratégica reúne a un equipo multidisciplinario compuesto por los experimentados periodistas de mayor trayectoria y credibilidad de la comunicación paraguaya.

Analistas políticos, cronistas de calle, investigadores y presentadores de ambas organizaciones unirán esfuerzos para procesar, verificar y contextualizar la información en tiempo real.

La sinergia tiene como objetivo un tratamiento noticioso con rigor analítico, independencia y pluralismo democrático en una jornada decisiva para los 262 municipios del país.

Mirá el especial sobre las elecciones municipales de ABC

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Contactos en vivo y la mayor red de corresponsales en todo el país

Para garantizar que ningún rincón de la República quede fuera del radar informativo, la alianza informativa desplegará la mayor red de corresponsales en todo el país, apoyados por tecnología de vanguardia para realizar contactos en vivo desde los principales locales de votación de los 17 departamentos.

Desde las primeras horas del domingo, los equipos de Canal 9, C9N y ABC transmitirán los hechos más relevantes, el flujo de votantes y el desarrollo del juzgamiento de actas en cada distrito clave del territorio nacional.

¿Dónde voto en las Elecciones Municipales? Mirá el padrón electoral 2026

La gran apuesta multimediática garantizará además que las audiencias puedan seguir minuto a minuto las alternativas del acto comicial desde la plataforma de su preferencia.

El contenido se desplegará de forma sincronizada en la portada web de ABC, la transmisión continua de ABC TV, ABC Cardinal (730 AM) el stream y los canales C9N y SNT, además de las redes sociales de ambos medios.

A medida que avance la jornada y tras el cierre de las mesas de votación, la audiencia tendrá acceso a los primeros resultados del escrutinio y análisis comparativos de participación electoral.

El monitoreo técnico conjunto permitirá cruzar tendencias y ofrecer gráficos estadísticos al instante sobre los virtuales ganadores a intendentes y miembros de juntas municipales.

Con esta convergencia, los medios referentes del país reafirman su compromiso fundamental con la transparencia, la democracia y el derecho a la información de la sociedad paraguaya.