Según Deisy, una de las autoras, “ha sido un paciente trabajo de entrevistas grabadas en lengua ayoreo en sus respectivas comunidades, y luego desgrabadas y escritas en lengua ayoreo. Después se hizo la traducción al castellano con una finalidad didáctica dirigida a los niños de las escuelas ayoreas, para que escuchen las voces de sus abuelos, mantengan viva la memoria de sus raíces y fortalezcan su identidad”. Esta compilación se hace con el mayor respeto y fidelidad a las voces y la forma en que cuentan las historias sus protagonistas. Relatos y dibujos narran la vida de los ayoreos y sus familias, testimonios valiosos de los ancianos, muchos de ellos lamentablemente ya fallecidos. “La idea es hacer conocer la vida en la selva de los ayoreos. Hemos entrevistado a chamanes, sabios y caciques que han salido del monte en los años 90. Ellos hacen relatos sobre su cacería, su comida, sus mitos y su lucha con los blancos”, dijo en algún momento José Zanardini. “Los ayoreos hablan la lengua ayoreo que pertenece a la familia linguística Zamuco, su territorio se extendía desde el Chaco central hasta Bolivia donde viven todavía miles de ayoreos en diversas comunidades” mencionó más adelante. Era tanta la ignorancia que en los años 50, según los autores del libro “se daba de baja a los militares que mataban a un indio Moro, se llegó a fotografiar en ese tiempo, en una picada del Chaco, un letrero que decía: “Haga patria. Mate a un indio Moro”. La razón por la que los perseguían era entre otras cosas, para apoderarse de sus territorios. Durante la presentación de este libro Voces de la selva José Zanardini hizo el relato de lo que ocurrió en 1962 cuando se produjo el primer encuentro pacífico entre un reducido grupo del pueblo ayoreo y la sociedad paraguaya. En el prólogo lo dice también: “fue en un fortín militar cerca del Cerro León. El Estado paraguayo no estaba preparado para atender a esos indígenas que salían de la selva y entonces pidió a los salesianos de Puerto Casado que se ocuparan de ellos. Empezaron con un pequeño campamento en la zona del encuentro, luego se mudaron por falta de agua a otros sitios del Chaco Central. Finalmente en 1963 la iglesia católica compró un territorio de 20.000 hectáreas en el Alto Paraguay donde se asentaron los primeros ayoreos. El lugar se llamó Puerto María Auxiliadora, sobre el río Paraguay, frente al Mato Grosso (Brasil). Cuando los ayoreos consiguieron la personería jurídica, la iglesia les transfirió gratuitamente toda la propiedad donde ahora viven siete comunidades”. Los ayoreos forman parte de nuestra historia y territorio paraguayos, por ello este libro es un trabajo valioso, que vale la pena conocer. Deisy Amarilla es Magíster en antropología social, licenciada en Ciencias de la Comunicación y asesora de los programas de educación bilingue para los ayoreos. Además es profesora de Antropología de la Universidad Católica y Columbia. El Dr. José Zanardini vivió varios años en aldeas indígenas del Chaco, se dedicó al fortalecimiento socio cultural de identidad de los pueblos originarios y fue adoptado como hijo por el pueblo ayoreo. Es director de la Revista Suplemento Antropológico de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y ha publicado más de veinte libros. Voces de la Selva fue presentado en el local de la Asociación Indigenista del Paraguay, con la presencia de su presidente Ricardo Moreno Azorero.