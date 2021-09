Buena alimentación y actividad física son las principales recomendaciones de los médicos, para mantenernos sanos y así lograr calidad de vida mientras trascurre el tiempo.

A veces, por más que sigamos las recomendaciones, cada cuerpo es diferente y hay casos en los que el propio organismo no absorbe de manera correcta los nutrientes y se necesita un refuerzo, con complementos vitamínicos y de minerales que se consiguen fácilmente.

Disponible en todas las farmacias

Para la salud y el bienestar de las personas, Mather Company S.R.L. representa oficialmente a Lab Chile en Paraguay. La empresa chilena fabrica la marca Cam D, que ayuda a cuidar nuestros huesos.

Adolfo Almada, product manager de Lab Chile, informa gratamente que ya está disponible en todas las cadenas de farmacias de Paraguay la marca Cam D, que es una combinación de calcio y vitamina D, indicado en el tratamiento de los estados carenciales de vitamina D y calcio en personas de edad avanzada y es adyuvante en el tratamiento específico de la osteoporosis en pacientes con riesgo de sufrir deficiencias de vitamina D y calcio.

Cam D obtuvo excelentes resultados y la aprobación correspondiente luego de someterse a estudios de bioequivalencia y estabilidad exigidas por Teva Pharmaceuticals.

Importancia del calcio y vitamina D

Los alimentos que comemos contienen una variedad de vitaminas, minerales y otros nutrientes importantes que ayudan a mantener el cuerpo sano. Para tener huesos fuertes se necesitan dos nutrientes en particular: el calcio y la vitamina D.

El calcio es necesario para el corazón, los músculos y los nervios para que funcionen debidamente, y también para la coagulación de la sangre.

La vitamina D permite que el cuerpo absorba calcio que es necesario para tener huesos fuertes y sanos.

Sin suficiente vitamina D y calcio es posible que los huesos no se formen debidamente durante la niñez y que pierdan masa ósea, se debiliten y se rompan con facilidad durante la adultez. Incluso si se consume suficiente calcio en la dieta, el cuerpo no absorbe ese calcio si no se consume suficiente vitamina D.

Cam D/Cam D Forte

Desde 1896, en Laboratorio Chile trabajan para asegurar la salud. Sus productos farmacéuticos han sido desarrollados para permitir el fácil acceso a la prevención y el tratamiento de un alto rango de enfermedades y afecciones.

Laboratorio Chile es Teva Pharmaceuticals

Laboratorio Chile forma parte de Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. (NYSE y TASE: TEVA), que es una compañía farmacéutica líder mundial dedicada al desarrollo de soluciones terapéuticas de calidad centradas en el paciente, que son utilizadas a diario por millones de personas.

Teva es el productor de medicamentos genéricos más grande del mundo y cuenta con un portafolio de más de 1.800 moléculas que incluyen un amplio rango de medicamentos genéricos en casi todas las áreas terapéuticas.

Teva es líder mundial en el desarrollo de terapias innovadoras de especialidad que se utilizan para tratar trastornos del sistema nervioso central, como el dolor, y tiene un amplio portafolio de medicamentos para el tratamiento de enfermedades respiratorias.

Teva integra su capacidad para desarrollar genéricos y medicamentos de especialidad en una misma división de investigación y desarrollo mundial y brinda soluciones terapéuticas según las necesidades de los pacientes que se combinan con el desarrollo de dispositivos médicos, servicios y tecnologías.

Para más información, visitar el sitio www.tevapharm.com.

Cam D

Cada cápsula contiene: Calcio (como carbonato) de 320mg, y vitamina D3 125 UI (3,125 µg).

Cam D Forte

Cada cápsula contiene: Carbonato de calcio de 1.250 mg (equivalente a 500 mg de calcio elemental), y colecalciferol 4 mg (equivalente a 400 U.I. de Vitamina D3).

Las presentaciones de la familia Cam D cumplen con las dosis diarias recomendadas requeridas para cada patología.

Para más información ingresar a www.mathercompany.com.py, y seguir sus redes sociales en Instagram: @mathercompanySRl y Facebook: mcparaguay.