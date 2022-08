Llegó Apelsin C+Zinc, la fórmula que duplica la protección del sistema inmune

El desgano o cansancio continuo, pequeños cortes o llagas en la boca, caída del cabello, conjuntivitis, cuadros gripales casi frecuentes, hematomas y otros síntomas son una alerta de que el cuerpo reacciona y merece una especial atención. Estas señales están relacionadas mayoritariamente a la falta de determinados nutrientes, entre ellos el zinc y la vitamina C, vitales para el sistema inmunitario.

De esta manera y mirando el escenario sanitario actual, de la mano de Farmacéutica Paraguaya SA (FAPASA) llega Apelsin C+Zinc, la nueva fórmula que se desprende de Apelsin C. La renovada propuesta de la línea OTC (Over The Counter, de venta libre) de Fapasa duplica el fortalecimiento del sistema inmune, eleva las defensas, reduce la intensidad de síntomas ante cuadros infecciosos y, además, es un potente antioxidante que ayuda al cuidado del cabello, piel y uñas.

La efervescencia Apelsin C+Zinc permite una mayor absorción para el máximo aprovechamiento del producto. Entre sus beneficios principales se destacan que es un suplemento ideal para la protección del embrión en las mujeres embarazadas, además contribuye a obtener una recuperación de los estados de convalecencia y por sobre todo trabaja en la prevención de resfríos y estados gripales, siendo un gran estimulante del sistema inmunitario. No posee gluten ni lactosa.

“A partir de la llegada del covid-19 el cuidado del sistema inmunológico cobró relevancia, instaurando la importancia y el consumo de vitamina C, como así también el zinc, para reforzar el aumento de defensas. En ese sentido, desde Fapasa sentimos la necesidad de brindar a todos nuestros consumidores y el país entero, una propuesta de mayor protección para su suplementación diaria, habiendo detectado un campo de déficit en la nutrición y elevado índice de estrés, ampliando así la marca con esta nueva alternativa con más beneficios para la salud “, comentó Lourdes Paniagua, gerente de Línea OTC de FAPASA.

Presentación

Apelsin C + Zinc posee, entre sus características, un diseño minimalista del tubo conformado por 20 tabletas efervescentes, en imagen y color diferenciados. Además, incorpora un tono plata que hace alusión al zinc, más un escudo como elemento de mayor protección. Apelsin C+Zinc ya se encuentra disponible en todas las farmacias del país y es de venta libre. Más información sobre la nueva línea vitamínica se encuentra en www.fapasa.com.py.

Brindar mayor protección al cuidado del sistema inmunológico, además de fortalecer y elevar las defensas del organismo son las principales bondades que se destacan en la nueva fórmula de ApelsinC + Zinc, un producto representado y distribuido por FAPASA.

Propuesta de valor

Henry Lobo, gerente general de FAPASA, destaca la experiencia efervescente que brinda Apelsin -de origen suizo- desde hace 25 años en los hogares paraguayos. “Celebramos este aniversario agradeciendo a los consumidores, aliados comerciales y médicos, por la confianza y extendiendo la propuesta de valor con Apelsin C, ahora con 15 miligramos de zinc, que sabemos hace mucha falta y lo traemos con mucho orgullo”, expresa.

Celebración de 25 años

Apelsin C, la marca líder de vitamina C en tabletas efervescentes, celebra 25 años en el mercado paraguayo. A lo largo de los años, esta marca construyó su posicionamiento en los distintos segmentos médicos, farmacéuticos, deportivos y consumidores en general de vitamina C por su recomendado sabor y experiencia efervescente.

Con una destacada presentación y reviviendo la historia de Apelsin C en el mercado paraguayo, FAPASA celebró con invitados especiales y amigos, los 25 años de la marca líder en vitamina C y en tabletas efervescentes en el mercado paraguayo. La celebración por los 25 años de Apelsin C y el lanzamiento oficial de Apelsin C+Zinc tuvieron lugar en el Talleyrand de Villa Morra, el miércoles 27 de julio.

“Para nosotros, celebrar estos 25 años se transforma en agradecimiento por la confianza de nuestros consumidores y la preferencia, Apelsin C supo posicionarse en el mercado y hoy día se amplía para continuar fortaleciendo ese lugar ya ganado”, finalizó Lourdes Paniagua, Gerente OTC FAPASA.

A la par, FAPASA llevó a cabo la presentación de la página web de Apelsin. Se trata de un nuevo canal de comunicación donde se pueden encontrar todos los beneficios del producto, información sobre los puntos de ventas y más. La plataforma nace desde la idea de promocionar los 25 años de Apelsin C. Ambos productos son promocionados en Web: https://apelsin.com.py/.

FAPASA, con más de 47 años en Paraguay, produce más de 200 medicamentos y exporta gran parte de su línea a toda Latinoamérica y el Caribe, bajo los más altos estándares de calidad.

Nueva campaña

Además de la presentación de Apelsin C+Zinc y en el marco de su aniversario N° 25, FAPASA develó la nueva campaña Apelsin C, bajo el concepto “Protegiéndote desde hace 25 años, como los consejos de mamá”. En la ocasión se presentaron los dos nuevos spot televisivos.

Mientras que para Apelsin C+Zinc, se realizó el lanzamiento del spot con el concepto de la doble protección, que refiere a la nueva propuesta en Vitamina C, pero ahora con Zinc.