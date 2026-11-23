El documento enviado por el banco OTP a ABC es el siguiente:
23 de noviembre de 2026 - 16:33
Carta a la directora
El OTP Bank de Hungría envió a ABC una solicitud de rectificación y aclaración en relación con el artículo «Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones de Grupo Vázquez», publicado el 12 de noviembre de 2026.
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