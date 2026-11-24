Durante años, desde 1992 y hasta 2024, el papa Francisco tomó nota de sus experiencias espirituales más íntimas, desde tentaciones y luchas personales hasta visiones místicas y experiencias sobrenaturales. El Vaticano ha considerado que vale la pena correr el riesgo de hacer públicas esas notas, aunque sean malinterpretadas o incluso ridiculizadas, pues muestran una capa inédita e inesperada de la personalidad de Jorge Mario Bergoglio.

Él se definía a sí mismo como “un pecador al que Dios ha mirado con misericordia”. En El diario íntimo del papa Francisco (Debate), que llegará este jueves a las librerías, explica por qué lo afirmaba con tanto convencimiento, según publicó en exclusiva el diario español ABC.

“Anoche vi la entrada del infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me asomé a mirar un poco y me aterrorizó. Fue antes de dormir. Agarré el Rosario como arma. Agradezco al Señor esta ayuda”, escribe el 7 de junio de 2018. “Al infierno se resbala como lo más natural. No es la primera vez en mi vida que tengo esta experiencia, pero esta vez fue con una intensidad devoradora”, añade.

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El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de los confidentes del papa Francisco, aporta el contexto de estos apuntes del Pontífice y relaciona alguna de estas visiones con “la vergüenza y el dolor causados por los abusos a menores en la Iglesia”, especialmente tras el viaje a Chile en enero de 2018, cuando se hizo cargo de la magnitud de esta tragedia. “Qué vergüenza y qué mal le hace a la Iglesia”, reconoce el 21 de julio de 2018. Y el 6 de agosto de 2018: “Otra vez la puerta del infierno... Que en medio de tantos escándalos surja la santidad, la conversión”.

Pero no todas estas “visiones y signos” tienen ese significado. “Esta actitud de autosuficiencia y de resuélvelo todo me dejó a las puertas del infierno. No puedo olvidar el día que lo vi”, escribe el papa Francisco en su diario el 25 de noviembre de 2018. Añade en ese renglón que la tentación era “no saber decir que ‘no’, asumir los asuntos y problemas como si fuera omnipotente”, especialmente lo que le solicitaban desde Argentina. El 24 de enero de 2021 resume con terror que estas visiones terribles “no eran situaciones comprometidas ni tentaciones, sino una presencia fascinante que invitaba a la curiosidad”. “No puedo olvidar el ronquido potente de su voz”, describe sobre el diablo.

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Sus fragilidades al descubierto

En 2022, consciente de la fascinación que creaba su propia figura, confiesa su miedo a usar a las personas “como muñequitos”, “como un titiritero” que las maneja según su conveniencia. Fernández ha revisado las decisiones que el Papa tomó en ese período para identificar las de los casos a los que se refiere, y concluye que se trata de una cuestión más “interior que exterior”. El Papa se referiría a cierta “falta de bondad que percibía en sus motivaciones y búsquedas, aunque se tradujeran exteriormente en hechos mínimos. Era consciente de sus fragilidades e inclinaciones y luchaba contra ellas”, escribe el cardenal.

Bergoglio narra también un enigmático sueño de enero de 2017 en el que se vio a sí mismo preparando el equipaje “y presentí que debía irme”, aunque no precisa si se refiere a una renuncia papal o a su muerte. Entonces, un conocido le pregunta en sueños a qué estaba esperando. “Creo que es una tentación”, escribe.

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La paz tras los momentos duros

En la transcripción completa del 7 de junio de 2018, Francisco relata: “Anoche vi la entrada del infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me asomé a mirar un poco y me aterró. Fue antes de dormir. Agarré el Rosario como arma. Agradezco al Señor esta ayuda. Solo la oración da lugar para que el Señor nos salve. Al infierno se resbala como lo más natural. No es la primera vez en mi vida que tengo esta experiencia, pero esta vez fue de una intensidad devoradora. Es peligroso acercarse a la puerta del infierno pues las llamas pueden salir y quemar. La seducción pagana es fuerte, pero cerrada en sí misma. No tiene futuro; en ella no cabe la esperanza. El fulgor ennegrece y no importa otra cosa”.

Para dar el justo peso a esos episodios, Fernández subraya que en la vida y en la espiritualidad del papa Francisco tuvieron mucho más espacio otras experiencias de bondad “que estimulaban su confianza en medio de las pruebas”. Tras la misa de fin de año en 1994 anota, refiriéndose a una imagen de la Virgen, que vio “en su cara una fugaz sonrisa”. “En la capilla, hablando con el Señor, le dije que me había escapado de su presencia por la dispersión. Se sonrió”, escribe en enero de 1999. También durante su pontificado experimenta algo parecido. “Sentí la presencia del Señor a mi lado. Me dio seguridad y fuerza para luchar”, escribe en mayo de 2019.

El diario íntimo del papa Francisco (Debate, 2026, 136 páginas) comienza con las notas de Bergoglio del 20 de diciembre de 1992, año en el que fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires, y termina el 18 de agosto de 2024, cuando es Papa. No sigue un ritmo fijo: escribe cuando lo desea en un cuaderno de piel, una agenda sin usar del año 1992. Rellenó 86 páginas antes de ser elegido Pontífice y 55 después.

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Como diario, por un lado, menciona fallecimientos de amigos y acontecimientos de la Iglesia. “Ayer renunció el Papa”, escribió el 12 de febrero de 2013. “El 13 de marzo me eligieron Papa”, escribe el 21 de julio de 2013, cuatro meses después de la fumata bianca. Por otro, muestra de un modo transparente su intimidad. Dice el 15 de enero de 2017 que se siente inadecuado como Papa pues “desde hace unos tres días o cuatro, (se comporta con) mucho mal espíritu de ira y descontento”. Habla de sí mismo también el 30 de diciembre de 2022 como de alguien “soberbio, autosuficiente, cínico y mentiroso de sí mismo”.

Su lado más humano se transparenta en un largo recuerdo de sus padres escrito el día antes de comenzar el cónclave en el que fue elegido Papa. “Me conmueve recordar cómo no respondí a esas ilusiones que ellos habían puesto en mí”, reconoce.