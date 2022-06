Vacunas en fase III contra el covid podrían usarse en nuestro país el próximo año

Los hallazgos preliminares hacen crecer las esperanzas de haber encontrado una vacuna segura, por eso Pfizer y BioNTche han solicitado autorización de la FDA, la agencia norteamericana que controla y regula los medicamentos. La decisión la tomarán después del 10 de diciembre, fecha en que se reunirá el comité asesor para considerar si será utilizada en Estados Unidos para una inmunidad colectiva.

Mediante un ping pong de preguntas consultamos al profesor doctor Tomás Mateo Balmelli, pediatra infectólogo, su criterio sobre las vacunas más seguras que pugnan por llegar primero para controlar al covid.

- ¿Cuáles son las vacunas más seguras?

-De seguridad no podemos hablar porque los grupos de estudio inmunizados son aún pequeños. Vamos a poder hablar cuando transcurran dos años, cuando tengamos millones de personas vacunadas. Los primeros estudios de fase III en las vacunas más desarrolladas que han publicado datos en ese grupo de 20 mil personas vacunadas Pfizer y bioNTech no han presentado efectos graves, solo algunos pequeños como fiebre, dolor y cefalea.

¿La farmacéutica americana Pfizer y su socio alemán BioNTech son las más prometedoras, en qué fases están y qué significa eso?

-Están entrando a la fase IV de autorización por órganos regentes, distribución a gran escala, autorización para aplicar en forma masiva a las personas.

¿Serán vacunas al alcance de todos o del grupo de riesgo?

Inicialmente serán vacunas que van a involucrar a un grupo blanco: personal de blanco, maestros de escuelas, cuidadores de asilos de ancianos, mayores de 60 años y pacientes con vulnerabilidad. En el 2021 será distribuida al grupo blanco y una vez que ese grupo esté asegurado se espera que para el 2022 tengamos una vacuna universal. La cual no va a ser obligatoria sino voluntaria.

-¿Será solo para mayores de 18 años?

-Es importante decir que estas vacunas se aplican a mayores de 18 años, durante los primeros dos años. Los niños serán los últimos porque no hay estudios ni eficacia en seguridad en ninguna de las vacunas. Ahora Pfizer está probando en niños de 14 y 16 años en un estudio pero es muy pequeño, no hay todavía datos de eficacia.

¿Tendrá nuestro país acceso a ellas?

-De estas vacunas la que más se adapta a nuestra logística es la AstraZeneca de Oxford porque se facilita el almacenamiento, transporte, distribución y vacunación. Es la vacuna contra el covid que más se adapta a nuestra logística porque requiere refrigeración común entre dos y ocho grados. La Pfizer en cambio requiere de menos de 75 grados centígrados para ser almacenada y distribuida.

-¿Cuándo tendríamos la vacuna y para quiénes se indicarán?

-Aparentemente entre abril a junio del año próximo podremos recibir el porcentaje que nos toca a nosotros de la doble dosis para cada paciente. Son dos dosis, la segunda dosis se repite al mes. Entonces Paraguay requerirá dos millones de dosis para un millón de personas aproximadamente, entre los que se encuentran a pacientes vulnerables, cuidadores de ancianos, profesores de escuelas, personal de blanco y adultos mayores.

¿Qué significa una vacuna segura?

Significa que la vacuna no de efectos no deseables graves, nadie sabe aún de esos efectos porque se necesita tiempo para ver efectos adversos. Aparentemente no se presentaron en el grupo de estudios efectos graves, se sabe muy poco. Pfizer que se unió con BioNTech y Moderna americana de Harvard son las que llevan la delantera en las fases de estudios.

La mascarilla necesaria

¿Qué opina de las personas que creen que usar mascarillas atenta contra su libertad?

- Siempre hay corrientes y grupos de pensamientos diferentes; hay que respetarlas pero científicamente lo único demostrado 100% es que las mascarillas disminuyen la posibilidad de contagiar y de ser contagiado con alta carga viral.

Es importante respetar a los grupos que tengan disidencia con el uso de mascarilla pero son los menos y no tienen un sustento científico que pueda avalar que la mascarilla desde el punto de vista médico tiene algún perjuicio a la salud, o que no cumpla su función que es retener las partículas de Sars-Cov 2 que uno puede exhalar o inhalar.