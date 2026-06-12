Fría, larga y dura espera de pasajeros: aguardan por horas buses para llegar a sus trabajos

Entre el frío, la falta de luz solar y una prolongada y agónica espera se ve a los usuarios del transporte público aguardando en las paradas de buses en diferentes puntos de la capital y Central desde las primeras horas de la mañana.

Coincide con el feriado, día en el que la mayor parte de la población no se moviliza de sus casas; sin embargo, aseguran que es algo de todos los días.

“No tanto, a veces se espera mucho también entre semana, no solamente feriado. El 31 me lleva, sobre De la Victoria, hacia el hospital San Pablo. Trabajo hacia ahí. Voy a esperar más porque no me suelo ir en feriado, la primera vez que me voy en feriado. Complicado y a esta hora Bolt es carísimo, pasadas las 8:00 baja otra vez, ahora es re complicado a esta hora”, dijo Andrea en entrevista con ABC TV.

El suplicio de los pasajeros es constante ante el cuestionamiento a los empresarios de transporte que reciben subsidio por parte del Estado.

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Ley de reforma de transporte público no se aplica

El sistema de transporte público cuenta actualmente con 70 buses eléctricos al servicio de los usuarios en el área metropolitana de Asunción, según los datos proporcionados por el Viceministerio de Transporte (VMT).

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De este total, 30 unidades son propiedad del Estado y operan a través del Consorcio Arapoti (conformado por las empresas Ñanduti S.A. y Automotores Guaraní S.R.L.) en las líneas E1, E2 y E3, mientras que otras 40 ya fueron incorporadas por la empresa Ñandutí y prestan servicio en las líneas 165 y 27.

Sin embargo, los pasajeros siguen sufriendo largas esperas en las paradas.

Por su parte, el gobierno de Santiago Peña promulgó en enero de este año la reforma del transporte público, con la que aseguran que mejorarán las condiciones del servicio, pero la misma no avanza.