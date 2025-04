Blue Origin y su conquista espacial con mujeres

Este fue el undécimo vuelo espacial tripulado para el programa New Shepard y, si bien cada tripulante tiene su respectiva historia, gran parte de la atención se la llevó la cantante de pop Katy Perry, quien mientras flotaba en gravedad cero, llevó una margarita en honor a su hija Daisy –el nombre de la flor en inglés–.

Las otras mujeres que formaron parte de la tripulación fueron: Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Kerianne Flynn y Lauren Sánchez, quien lideró la misión.

“Es un honor para ella liderar un equipo de exploradores en una misión que desafiará sus perspectivas de la Tierra, les permitirá compartir sus propias historias y creará un impacto duradero que inspirará a las generaciones venideras”, aseguró la empresa.

Asimismo, con este último viaje, el cohete New Shepard ya transportó a 58 personas al espacio e incluso en dos ocasiones a cuatro de ellas.

<b>Un vuelo histórico </b>

La misión tuvo despegue en el Launch Site One de Blue Origin, ubicado en Texas, Estados Unidos, y se utilizó el vehículo diseñado especialmente para vuelos suborbitales. Por más que parezca algo irreal, el vuelo tuvo una duración aproximada de 11 minutos, alcanzó una altitud de 100 kilómetros y permitió que las astronautas puedan experimentar la ingravidez.

Luego de la inolvidable experiencia, el cohete regresó de forma autónoma a una plataforma de aterrizaje, mientras la cápsula descendía con un paracaídas, algo que permitió concluir la misión completamente con éxito. Al salir, Perry levantó la mano al cielo y besó el suelo, visiblemente emocionada.

La reconocida cantante había detallado que este era un sueño suyo y su objetivo con el viaje era motivar a las jóvenes, especialmente a su hija, a romper barreras. Según destacó Blue Origin, esta fue la primera tripulación de vuelo compuesta íntegramente por mujeres desde el vuelo espacial en solitario de Valentina Tereshkova en 1963, por lo que se considera como histórico.

“Qué privilegio presenciar el despegue de la cápsula de esta tripulación pionera hoy”, declaró Phil Joyce, vicepresidente sénior de New Shepard. “Cada una de estas mujeres es una narradora que usará su voz, tanto individual como colectiva, para canalizar su experiencia transformadora de hoy y crear un impacto duradero que inspire a personas de todo el planeta durante generaciones. Gracias a esta extraordinaria tripulación por inspirar a tantas personas en su histórico viaje de ida y vuelta a las estrellas”, agregó.

La tripulación

Para conocer más a cada una de estas mujeres, Blue Origin compartió datos sobre cada una de ellas:

Aisha Bowe: una excientífica espacial de la NASA, emprendedora y defensora global de las áreas STEM. Es la directora ejecutiva de STEMBoard, una empresa de ingeniería, y también fundadora de LINGO, una empresa de tecnología educativa cuyo objetivo es dotar a un millón de estudiantes de habilidades tecnológicas esenciales.

Gayle King: una periodista galardonada, copresentadora de CBS Mornings, editora general de Oprah Daily y presentadora de Gayle King in the House en la radio SiriusXM. En una carrera de décadas, King ha sido reconocida como una entrevistadora talentosa y capaz de generar conversaciones significativas.

Amanda Nguyễn: investigadora científica en bioastronáutica. Se graduó en Harvard y realizó investigaciones en el Centro de Astrofísica de Harvard, el MIT, la NASA y el Instituto Internacional de Ciencias Astronáuticas. Por su lucha con las sobrevivientes de violencia sexual, fue nominada al Premio Nobel de la Paz y galardonada como Mujer del Año por la revista TIME.

Kerianne Flynn: tras una exitosa carrera en moda y recursos humanos, dedicó la última década a canalizar su energía hacia el desarrollo comunitario a través de su servicio en juntas directivas y su trabajo sin fines de lucro.

Katy Perry: la artista femenina con mayores ventas en la historia de Capitol Records y una de las artistas musicales con más ventas de todos los tiempos. Además de ser una superestrella mundial del pop, es una activa defensora de diversas causas filantrópicas.

Lauren Sánchez: periodista ganadora del premio Emmy, autora superventas del New York Times, piloto, vicepresidenta del Fondo para la Tierra Bezos y madre de tres hijos. En 2016, Sánchez, piloto de helicóptero con licencia, fundó Black Ops Aviation, la primera compañía de producción y cine aéreo dirigida por una mujer.

Incluso el parche oficial de la misión hace referencia a ellas de la siguiente manera:

La estrella simboliza la ambición de Aisha Bowe por establecer grandes metas, su pasión por las ciencias y su compromiso de inspirar a las futuras generaciones.

La balanza de la justicia simboliza los esfuerzos de Amanda Nguyễn por defender los derechos civiles, romper barreras y empoderar a la gente común para generar cambios.

El micrófono con forma de estrella fugaz representa el compromiso de Gayle King de compartir historias importantes con el mundo.

El fuego artificial simboliza la influencia global de Katy Perry en la música, la cultura pop y la filantropía.

El rollo de película simboliza la pasión de Kerianne Flynn por el cine y la narración.

Flynn la mosca, protagonista del libro infantil de Lauren Sánchez, La mosca que voló al espacio, también acompañó el viaje.

Blue Origin y New Shepard

Fundada por el magnate Jeff Bezos –también fundador de Amazon– en 2000, Blue Origin tiene como objetivo principal utilizar tecnología reutilizable para reducir los costos de los viajes espaciales y que estos también puedan ser accedidos por personas que no son astronautas de por sí.

Por otra parte, el New Shepard, cuyo nombre es un homenaje al astronauta Alan Shepard, es un cohete suborbital totalmente autónomo con una capacidad para seis pasajeros, y fue este el utilizado por la tripulación femenina. Según “promociona” Blue Origin, su cápsula tiene “las ventanas más grandes jamás usadas en un vehículo espacial” para justamente optimizar la experiencia visual.

Ahora, un dato no menor es que no se sabe cuánto exactamente cuesta un viaje al espacio con esta empresa, aunque cada vuelo requiere obligatoriamente de un depósito de 150.000 dólares americanos por parte de los interesados, pero este no es el costo total.

“Es tarea de esta generación construir un camino hacia el espacio, para que las generaciones futuras puedan dar liberar a su creatividad”, dice Bezos sobre su empresa.