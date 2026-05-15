Lo que dijo Holan sobre la lesión de Blas Riveros, que encienden las alarmas de cara al Mundial

Cerro Porteño no solo asimila los golpes futbolísticos, sino también las complicaciones en la enfermería. En las últimas horas, una enorme contradicción empezó a orbitar en torno a la figura de Blas Riveros. Mientras el futbolista de 28 años comparte su evolución en redes sociales y forma parte de la prelista de convocados de la Selección Paraguaya, la realidad desde el cuerpo técnico azulgrana parece ser diametralmente opuesta.

Tras ser consultado sobre si el lateral izquierdo tendría chances de sumar minutos en los entrenamientos y meterse en la delegación que viajará a Brasil para el crucial partido del miércoles ante Palmeiras, el director técnico Ariel Holan fue contundente y encendió las alarmas con un pronóstico poco alentador, sobre todo para un jugador que necesita ritmo para intentar ingresar en la lista final del seleccionador albirrojo. Gustavo Alfaro.

La cruda realidad según Ariel Holan

Lejos de un retorno inminente, el estratega argentino descartó prácticamente al jugador para el plano internacional y puso en estricta duda su participación en lo que resta del torneo local: “Mirá, yo en la última conferencia de prensa dije que por ahí era el que estaba más cerca pero no lo veo que pueda llegar y no sé si va a poder llegar al último partido de campeonato, de lo que queda”, manifestó el entrenador refiriéndose al partido por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Palmeiras y la última fecha del torneo Apertura 2026 ante Rubio Ñu.

Un calvario que ya lleva meses

La situación del lateral formado en Olimpia es compleja y arrastra un largo período de inactividad competitiva en este semestre. Su último partido oficial con rodaje importante se remonta al pasado 28 de enero, cuando disputó 64 minutos en el triunfo del “Ciclón” sobre Sportivo San Lorenzo, en terreno de Deportivo Capiatá donde además había llegado al gol.

El gran punto de quiebre ocurrió semanas después, específicamente el pasado 21 de febrero, cuando reapareció de forma oficial en el Superclásico ante Olimpia, en La Nueva Olla, bajo la dirección técnica de Jorge Bava. Sin embargo, su estadía duró apenas 10 minutos en cancha antes de resentirse de su lesión, viéndose obligado a pedir el cambio. Desde ese entonces, no volvió a pisar el verde césped de forma profesional.

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La otra cara: las redes y la Selección

La preocupación de Holan contrasta con los estímulos que llegan desde el entorno del jugador y de la propia Albirroja. En sus redes sociales personales, el propio Blas Riveros se mostró recientemente realizando trabajos con pelota y tirando centros de manera individual, una señal que alimentaba la ilusión de los hinchas de cara a una vuelta cercana.

Sin embargo, el diagnóstico del entrenador azulgrana es claro: el proceso demandará más tiempo del esperado y el cuerpo técnico prefiere no apurar los plazos, aun con la presión de la competencia internacional en el horizonte inmediato ya a menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo, para el que iba ganando una buena consideración de Gustavo Alfaro, quien pese a la larga inactividad lo tuvo en cuenta en la prelista mundialista.