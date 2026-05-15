Paraguay y siete países rechazan intentos de desestabilización en Bolivia

Paraguay, en sintonía con otras siete naciones de América Latina, emitió un pronunciamiento internacional en el que manifiesta su preocupación por la alarmante situación humanitaria que golpea a Bolivia.

La crisis actual es el resultado directo de una ola de protestas y bloqueos de carreteras que mantienen aisladas a varias zonas clave del país vecino.

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El documento oficial advierte que el cierre prolongado de las principales rutas comerciales ya provocó un severo desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales.

Los países firmantes apuntaron contra los sectores radicales que promueven las protestas. En el texto, rechazaron cualquier acción orientada a desestabilizar el orden democrático o a alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, el cual fue elegido de forma legítima en los comicios generales del año 2025.

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Los gobiernos reiteraron su total solidaridad tanto con las autoridades constitucionales como con los ciudadanos bolivianos que sufren las consecuencias del paro generalizado.

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Paises hacen un llamado a<b> </b>la paz social

Los países hicieron exhortan a todos los actores políticos y movimientos sociales de Bolivia a deponer las medidas de fuerza. Insistieron en que la única vía válida para resolver las diferencias debe ser el diálogo pacífico, el respeto irrestricto a las instituciones del Estado y la preservación de la paz social.

El bloque de países firmantes

La declaración de apoyo internacional fue rubricada de manera conjunta por los ministerios de relaciones exteriores de las siguientes repúblicas: