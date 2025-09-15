Apple equipa sus AirPods con traducción en inglés, español, portugués, francés y alemán

A partir de hoy, los AirPods Pro 2 y AirPods 4 con cancelación de ruido, emparejados con iPhones compatibles con Apple Intelligence -la inteligencia artificial de Apple- podrán usar la aplicación 'Traducir' del iPhone para conseguir traducciones en vivo entre el inglés, español, portugués, francés y alemán.

También podrán disfrutar de esta pionera función los usuarios de los nuevos AirPods Pro 3, que salen a la venta este viernes, 19 de septiembre.

Según pudo comprobar EFE, la traducción cuenta con un retraso, lo que es normal en este tipo de tecnología, y comete algunos errores.

Solo se puede elegir una voz predeterminada -la misma que Siri- para la traducción, incluso si se busca traducir lo que dice más de una persona, lo que puede resultar confuso. Otros traductores en tiempo real, como Google Pixel, pueden usar una voz similar al interlocutor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde una perspectiva tecnológica, los AirPods escuchan lo que la otra persona te dice, ese audio se envía al iPhone, donde modelos de IA traducen cada frase en el dispositivo y envían el audio de vuelta a los AirPods.

Además, en ningún momento la conversación se guarda en el dispositivo.

No hace falta tener una conexión a internet para usar esta herramienta, siempre y cuando el usuario haya descargado previamente los idiomas que quiere usar.

Lo ideal es que ambas partes de la conversación cuenten con AirPods, pero no es necesario, ya que la nueva aplicación muestra en la pantalla del iPhone la transcripción a tiempo real en los dos idiomas.

A finales de este año estarán disponibles otros idiomas como el mandarín, japonés, coreano e italiano.

El 19 de septiembre saldrán a la venta, por 249 dólares, los nuevos AirPods Pro 3, un dispositivo que cuenta con una mejor cancelación de ruido, mayor duración de la batería, y una mejor resistencia al agua y al sudor.

Este nuevo modelo ha conseguido mejorar su cancelación de ruido gracias a una nueva "arquitectura acústica multipuerto" y ofreciendo a los consumidores cinco almohadillas de silicona y espuma de tamaños distintos para adaptarse a diferentes formas de oreja.

Las baterías de los nuevos Pro pueden aguantar ocho horas de reproducción de música con la cancelación de ruido activada, en comparación con las seis horas del modelo Pro 2. Sin embargo, el nuevo estuche de carga Pro solo ofrece 24 horas de escucha, en comparación con las 30 horas anteriores.

Otras de las novedades es que cada auricular cuenta con un pequeño sensor que emite una luz infrarroja invisible para medir el pulso mientras el usuario hace deporte, lo que junto con la 'app' Fitness (más una nueva función en iOS 26) permite a los usuarios ver sus métricas de rendimiento en tiempo real, como la frecuencia cardíaca o las calorías quemadas.

En tanto, esta nueva función ofrece información similar a la de un reloj inteligente y se pueden usar los dos dispositivos al mismo tiempo para monitorizar una actividad deportiva.