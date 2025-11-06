Los ríos, más aliados del cambio climático de lo que se pensaba

Un estudio con datos a gran escala (procesados con técnicas de inteligencia artificial, IA) de los ríos de Estados Unidos, que recoge este jueves en la revista Science, revela que las cuencas fluviales del Oeste de Estados Unidos, generalmente más áridas, absorben más CO2 del estimado.

Una de las mayores incertidumbres en los ríos en torno a su contribución a paliar el calentamiento global es el llamado metabolismo hídrico, es decir, el equilibrio entre la cantidad de CO2 que absorben, a través de la fotosíntesis, y la que emiten a través de la respiración de las plantas, los animales y los microbios que hay en sus ecosistemas.

Históricamente, los datos de seguimiento del metabolismo de los ríos se han centrado en ríos situados en bosques de zonas templadas del planeta.

Ahora, gracias al procesamiento de grandes cantidades de datos mediante IA, un equipo de investigadores ha llevado a cabo el que, dicen, es el mayor análisis del metabolismo fluvial realizado hasta la fecha, con datos de fotosíntesis y respiración mensuales y anuales de todos los arroyos y ríos de Estados Unidos.

El estudio ha sido dirigido por la investigadora Taylor Maavara, biogeoquímica del Instituto Cary de Investigación de los Ecosistemas, recurriendo a datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos.

Los investigadores usaron esos datos para entrenar un algoritmo de aprendizaje automático con el fin de clasificar los factores que impulsan las tasas de fotosíntesis y respiración en los ríos, como la disponibilidad de luz, la temperatura del agua, los nutrientes y la materia orgánica, y los caudales.

Una vez introducidos los datos en ese modelo de IA, los investigadores fueron capaces de estimar las tasas de fotosíntesis y respiración de los tramos fluviales en los que no se habían recopilado datos antes.

Los resultados indican que los ríos absorben mucho más CO2 de lo que se creía en zonas poco estudiadas, como desiertos, entornos áridos y matorrales, donde hay menos cobertura vegetal que bloquee la luz solar y menos carbono orgánico que se filtre en los arroyos.

En concreto, han visto cómo, aproximadamente, el 25% de los tramos fluviales del Oeste de Estados Unidos absorben más carbono del que emiten anualmente, en comparación con el 11% de los tramos de ríos situados al Este del país, en zonas más boscosas.

Aunque los ríos de Estados Unidos siguen emitiendo más carbono del que absorben, en su conjunto, las nuevas cifras "sugieren que el déficit puede ser mucho menor de lo que se pensaba", indica Maavara, quien sostiene que estas tendencias pueden aplicarse de forma más amplia a escala global, ya que el 65% de la superficie terrestre es árida o semiárida.

"Curiosamente, el cambio climático puede estar convirtiendo los ríos del oeste de Estados Unidos en mejores sumideros de carbono. Con temperaturas más altas y menos precipitaciones, los ríos fluyen más lentamente, lo que permite que la luz solar penetre más en el agua, dando lugar a una mayor fotosíntesis y, por lo tanto, una mayor absorción de carbono", añade el investigador.

No obstante, si los ríos se secan por completo, este beneficio desaparece y los arroyos pueden convertirse en una gran fuente de emisión de CO2.

Aunque sigue habiendo mucha incertidumbre a la hora de calcular los presupuestos de carbono de los ríos y arroyos, "este estudio nos acerca varios pasos a reducir la gran brecha en términos de comprensión del ciclo del carbono, lo que a su vez nos ayudará a gestionar y mitigar el CO2 en la atmósfera", concluye Maavara.