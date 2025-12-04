La “Luna Fría” de diciembre: una superluna excepcional ilumina el cielo esta noche

La última luna llena del año aparecerá con un matiz particular. En el calendario tradicional de los pueblos nativos de Norteamérica se la conoce como “Luna Fría”, un nombre ligado al inicio del invierno boreal. En el hemisferio sur, sin embargo, este fenómeno coincide con el avance del verano y con noches más cálidas y despejadas, condiciones que favorecen su observación.

Tres superlunas consecutivas: una rareza astronómica

La luna llena de diciembre será la tercera superluna consecutiva del año. Se considera superluna cuando la fase llena coincide con el perigeo, el punto más cercano de la órbita lunar respecto a la Tierra. Bajo estas condiciones, el satélite puede verse hasta un 14% más grande y un 30% más brillante, explica National Geographic.

Este patrón se repitió en octubre y noviembre y volverá a ocurrir en enero de 2026, conformando una serie de cuatro superlunas consecutivas, algo poco habitual en el registro astronómico reciente.

¿Por qué será superluna?

Según Earth Sky, la superluna de diciembre estará a 357.219 kilómetros de la Tierra, ubicándose como la segunda más cercana del año, apenas detrás de la de noviembre. Aunque la diferencia visual entre ambas es sutil, el aumento de brillo y tamaño es suficiente para hacerla destacar.

La definición moderna del término “superluna” fue propuesta en 1979 por Richard Nolle, quien la describió como una luna llena o nueva que ocurre cerca del perigeo. Para tener referencia, la distancia promedio habitual entre la Tierra y la Luna es de unos 384.000 kilómetros.

Mayor duración de la luna llena y observación recomendada

El momento exacto de la luna llena tendrá lugar el 5 de diciembre a las 00:14 (hora peninsular española), o 4 de diciembre a las 20:14 para Asunción, pero su apariencia prácticamente idéntica podrá disfrutarse también durante la noche de mañana.

En el hemisferio sur, donde diciembre ofrece cielos despejados y noches más largas que las de invierno boreal, las condiciones suelen ser ideales para observarla sin interferencias climáticas severas.

Se recomienda buscar zonas alejadas de la contaminación lumínica. Para fotografía lunar, las exposiciones prolongadas y el uso de trípode permiten capturar detalles de la superficie y del halo luminoso ampliado.

Mitos, mareas y realidades científicas

Durante mucho tiempo, las superlunas se relacionaron con catástrofes naturales. La evidencia científica ha desmentido estas asociaciones. Lo que sí produce el perigeo es un aumento leve pero real de la intensidad de las mareas, resultado del incremento en la fuerza gravitacional de la Luna sobre los océanos.

