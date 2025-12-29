La falta de alimento acelera la metamorfósis en las abejas

Un estudio recogido este lunes en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos analiza cómo la falta de alimento determina el momento en el que una abeja inicia su metamorfósis, lo que va a influir en el tamaño corporal que tenga de adulta, su estado físico, capacidad de vuelo y fecundidad.

La regulación de la metamorfosis se ha estudiado a fondo en los insectos porque es fundamental para saber cual va a ser el futuro de las especies, pero hasta ahora había resultado complicado determinar qué cambio fisiológico activa la metamorfosis.

Este estudio ha determinado que un cambio crítico de peso en la especie es fundamental para activar ese proceso hacia la madurez.

Para ello, los investigadores de la Universidad estatal de Washington (Estados Unidos) hicieron unos experimentos en laboratorio con larvas de la abeja ‘Megachile rotundata’, una especie europea introducida en otras regiones del mundo hoy día, que se caracteriza por ser cortadora de hojas de alfalfa.

Su objetivo era determinar qué señal activaba la metamorfosis en 'Megachile rotundata' y caracterizar los mecanismos fisiológicos que iniciaba esta señal.

Para ello, alimentaron a parte de las larvas y a otras dejaron de proveerles comida para ver qué pasaba.

Los investigadores midieron el inicio de la metamorfosis en unas y otras, así como los niveles de hormona juvenil y las transcripciones genéticas asociadas a ese proceso.

De este modo, descubrieron que el ayuno por la retirada de alimento desencadenaba un inicio más rápido de la metamorfosis en esta especie.

Al no recibir comida, las larvas disminuían los niveles de hormona juvenil y aumentaban los niveles de transcripciones relacionadas con las señales de metamorfosis hacia la transformación de larva a pupa (y luego a adulta).

La ausencia de alimento es una señal ecológicamente relevante para las larvas de estas abejas en entornos naturales, ya que dependen de la comida que les proporciona la madre, porque son incapaces de buscar comida por sí mismas.

Según los autores, los hallazgos amplían la comprensión existente de la relación entre la metamorfosis y el ciclo vital de las abejas.