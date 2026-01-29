La NASA alista el ensayo en frío de Artemis II, clave para el regreso tripulado a la Luna

Los equipos del Centro Espacial Kennedy, en Florida, continúan este jueves los preparativos del cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion, con los ingenieros avanzando -e incluso adelantados al cronograma-, informó la agencia espacial estadounidense.

El ensayo en frío podría culminar con un "lanzamiento" simulado tan pronto como el sábado, con una cuenta regresiva a las 21:00 EST (02:00 GMT del domingo).

El ensayo en frío (Wet Dress Rehearsal) es una prueba previa al lanzamiento real en el que se demuestra la capacidad de cargar más de 700.000 galones de propelentes criogénicos en el cohete, ejecutar una cuenta regresiva completa y practicar la descarga segura del combustible, todo ello sin tripulación a bordo.

Durante varios ensayos de cuenta regresiva se pondrá a prueba la capacidad del equipo de lanzamiento para detener, reanudar y reciclarla en distintos puntos de los últimos 10 minutos del conteo, conocidos como la cuenta terminal.

El ensayo contará con el lanzamiento simulado a las 21:00 EST (02:00 GMT), aunque podría extenderse hasta aproximadamente la 1:00 EST (06:00 GMT) si fuera necesario.

Tras el ensayo, la NASA evaluará los datos obtenidos y, si fuera necesario, podría desmontar y regresar el SLS y la nave Orion al Edificio de Ensamblaje de Vehículos para realizar trabajos adicionales antes del lanzamiento.

Este ensayo permitirá definir la fecha oficial del lanzamiento, cuya ventana de despegue se abre el próximo viernes 6 de febrero.

El frío que se prevé para el fin de semana, y que azota a gran parte de Estados Unidos, tiene a los técnicos de la NASA ajustando medidas para garantizar que los sistemas de control ambiental mantengan en condiciones adecuadas tanto de la nave Orion como de los distintos elementos del cohete SLS.

Por otro lado, esta semana, durante una evaluación del sistema de evacuación de emergencia, las canastas utilizadas para trasladar a la tripulación y al personal desde la torre móvil en caso de emergencia se detuvieron antes de llegar al área final dentro del perímetro de la plataforma.

Posteriormente, el sistema de frenos fue ajustado para garantizar que las canastas desciendan por completo.

Además, los técnicos trabajan en muestras del sistema de agua potable de la nave Orion para asegurar que el suministro sea apto para consumo, luego de que análisis iniciales mostraran niveles de carbono orgánico total superiores a lo esperado.

Artemis II será la primera misión tripulada de este programa y llevará a los seres humanos nuevamente alrededor de la Luna por primera vez desde 1972.

La tripulación está integrada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, todos estadounidenses, con el canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

Los cuatro tripulantes realizarán una misión de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna, con el objetivo de poner a prueba los sistemas y equipos de la nave y sentar las bases para la exploración lunar futura y futuras misiones tripuladas a Marte.

Mientras avanzan los preparativos en la plataforma, los cuatro astronautas permanecen en cuarentena en Houston (Texas) desde el pasado 23 de enero, como parte de los protocolos previos al histórico lanzamiento.