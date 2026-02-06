Medusa fantasma gigante: un registro inusual en las profundidades del Mar Argentino

El registro se realizó durante la expedición “Vida en los extremos”, una iniciativa científica liderada por investigadores del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires. La misión se desarrolló entre el 14 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026, a bordo del buque laboratorio R/V Falkor (too), que recorrió un amplio tramo del Atlántico Sur desde el puerto de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego.

Durante la travesía, el equipo exploró áreas del fondo marino poco investigadas, entre ellas el cañón submarino Colorado-Rawson y el mayor arrecife conocido de “Bathelia candida”. En uno de esos puntos estratégicos detectaron a la “Stygiomedusa gigantea”.

Qué se observó: tamaño, profundidad y características

Según informaron los investigadores, el ejemplar fue filmado a unos 253 metros de profundidad. A partir de las imágenes, estimaron que el animal observado alcanzaba cerca de 11 metros de longitud.

En un comunicado, los especialistas describieron a esta especie como una medusa fantasma de aguas profundas, extremadamente rara, capaz de crecer hasta dimensiones comparables a las de un autobús escolar.

A diferencia de otras medusas, la Stygiomedusa gigantea no tiene tentáculos urticantes. En su lugar presenta cuatro brazos bucales que pueden extenderse hasta 10 metros y que utiliza como grandes velos para capturar plancton y pequeños peces. Su campana completa la imagen: mide aproximadamente un metro de diámetro.

Las imágenes fueron obtenidas mediante el vehículo operado remotamente SuBastian (ROV), una herramienta capaz de descender hasta 4.500 metros. Este tipo de tecnología permitió documentar al animal en su entorno natural sin perturbar el ecosistema, una diferencia clave frente a métodos anteriores como las redes de arrastre, que solían dañar especies y limitaban la observación científica.

Desde su primera descripción científica, en 1910, la Stygiomedusa gigantea fue registrada apenas unas 130 veces en todo el mundo, por lo que cada nuevo avistamiento adquiere un valor científico particular. Para los investigadores, el episodio vuelve a poner el foco en el Mar Argentino como un reservorio de biodiversidad aún poco explorado.

Reacciones en la expedición y participación de instituciones

La jefa científica de la campaña, María Emilia Bravo, destacó el valor del descubrimiento y señaló la sorpresa del equipo ante la diversidad encontrada en profundidad. Desde la expedición remarcaron: “Estos hallazgos refuerzan la necesidad de seguir investigando el océano profundo”.

En el marco de la misión, el Instituto Argentino de Oceanografía - CONICET/UNS (IADO) comunicó el 9 de enero de 2026 que una investigadora y tres estudiantes de doctorado del instituto participaron activamente en la campaña a bordo del buque Falkor (too) del Schmidt Institute.

Fuente: Clarin.