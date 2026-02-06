Un segundo cachorro de yaguareté nacido en libertad vuelve a ilusionar a El Impenetrable

El Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de Chaco, Argentina, sumó un nuevo hito para la conservación: cámaras trampa y avistajes recientes confirmaron la presencia de una segunda cría de yaguareté nacida en libertad en esta región.

El dato llega después del histórico registro del primer cachorro silvestre observado en julio de 2025 y refuerza la expectativa de recuperación de la especie en el monte chaqueño, junto con la necesidad de sostener y fortalecer los esfuerzos de protección.

Un contexto crítico, con señales alentadoras

La situación del yaguareté en la región chaqueña argentina sigue siendo delicada. Sin embargo, en los últimos años se conocieron noticias esperanzadoras en distintos puntos del vecino país.

Entre ellas, el restablecimiento de una población en los Esteros del Iberá (Corrientes), donde se contabiliza al menos 45 individuos en libertad tras 70 años de extinción.

En ese escenario, El Impenetrable volvió a quedar en el centro de la atención por la confirmación de nacimientos en libertad en un área donde no había registros confirmados de hembras ni de cachorros desde 1990.

Un trabajo sostenido desde 2019

La Fundación Rewilding Argentina, junto al gobierno de la provincia de Chaco y la Administración de Parques Nacionales, impulsa desde 2019 el desafío de recuperar las poblaciones de yaguareté en la zona.

El proceso tomó impulso tras la aparición de un macho solitario dentro del parque, bautizado Qaramta por niños de comunidades vecinas.

Con la última hembra registrada en la región en 1990, el plan requirió pasos específicos: la construcción de un centro de reintroducción en el corazón del Parque Nacional El Impenetrable y la liberación de hembras con potencial reproductivo, con el objetivo de que pudieran reproducirse con Qaramta y con otros machos silvestres que fueron llegando con el paso de los años.

El primer cachorro: un avistaje clave en julio de 2025

En julio de 2025, los guías locales de observación de fauna Pablo Luna y Dario Soraire avistaron y fotografiaron a Nalá, una de las hembras liberadas, junto a un cachorro en la vera del río Bermejo. La edad de la cría fue estimada en más de cinco meses.

El registro fue considerado un hito en el camino del regreso del yaguareté a esta región del Chaco argentino.

Meses después, personal del Parque Nacional El Impenetrable observó a una hembra con un cachorro a orillas del mismo río. En ese momento, la madre no pudo ser identificada y se creyó que podía tratarse otra vez de Nalá con su cría. La sospecha se apoyaba en un rasgo llamativo: al cachorro le faltaba la mayor parte de la cola.

El técnico baqueano Alecio Soraire relató el encuentro en el río Bermejo: “Íbamos navegando por el río Bermejo; vimos primero la madre del cachorro y ahí quisimos arrimar para verla. Pudimos verla a la madre y salió disparando el cachorro de abajo, que estaba tomando agua. Y ahí lo vimos bien, tenía la cola cortita”.

La confirmación llegó con nuevos videos obtenidos por Rewilding Argentina mediante cámaras trampa instaladas en la zona: Nalá y su cachorro aparecen caminando por el bosque, y en esas imágenes la cola del ya juvenil yaguareté se ve intacta.

Ese detalle despejó la confusión: el cachorro “cola cortita” observado por los guardaparques correspondería a otra hembra liberada, Keraná, lo que permite confirmar un segundo nacimiento en El Impenetrable.

Sin avances en el esclarecimiento de la presunta matanza de Acaí

La noticia de los nacimientos en libertad convive con un hecho que subraya la fragilidad del escenario: meses atrás desapareció Acaí, una yaguareté silvestre liberada en el parque y monitoreada mediante un collar satelital.

La última señal del GPS se emitió desde el fondo del río Bermejo.

Aunque la presunta matanza está bajo investigación judicial, no se registran avances concretos. No se pudo recuperar el collar, todavía no se accedió a la información de celulares incautados en la zona y no surgieron datos para identificar a responsables, pese a una recompensa de suma millonaria.

El caso de Acaí se suma a otras causas abiertas por caza de una especie protegida por ley nacional y refuerza el mensaje de fondo que atraviesa el trabajo en El Impenetrable: los resultados alentadores requieren continuidad, vigilancia y fortalecimiento de las políticas de conservación.