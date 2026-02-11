NASAMoonCrew: ¿te animás a elegir a tu “tripulación ideal” para orbitar la Luna?

La iniciativa fomenta la creatividad: se sugiere incluir desde familiares hasta personajes de videojuegos o de televisión, y compartir representaciones del equipo elegido en distintos formatos, como fotos, arte, videos, sesiones fotográficas con equipo de NASA, canciones o animaciones stop motion.

Cómo participar y qué puede pasar con las publicaciones

Para sumarse, NASA indica dos pasos principales:

Publicar la tripulación elegida en la red social preferida. Usar el hashtag #NASAMoonCrew.

La agencia añade que, si una publicación llama su atención, podría compartirla en sus cuentas de redes sociales o durante la cobertura de la misión Artemis II, de acuerdo con términos y directrices.

Time to pick your Moon mission buddies 🙋‍♀️



Our @NASAArtemis II astronauts are ready for their journey. But who would YOU choose to bring along on a 10-day adventure around the Moon?



Create drawings, animations, videos, or other depictions of your perfect four-person team, and… pic.twitter.com/7fOV9NNYbS — NASA's Glenn Research Center (@NASAglenn) February 10, 2026

“Expert Mode”: reglas más estrictas y roles asignados

Para quienes quieran elevar el desafío, NASA propone un “Modo experto” con condiciones específicas:

La tripulación queda limitada a cuatro personas en total.

Es necesario asignar roles de Artemis II (como comandante, piloto, etcétera) a cada integrante.

También se pide nombrar la nave espacial.

Como referencia, se indica que la tripulación de Artemis II llamó a su nave Integrity.

Qué está en juego: exploración lunar sostenida y base para Marte

NASA presenta Artemis II como un paso importante hacia el objetivo de establecer una exploración lunar a largo plazo.

La misión se describe como un catalizador para futuras expediciones destinadas a explorar la Luna con fines de descubrimiento científico y beneficios económicos, además de contribuir a construir la base para las primeras misiones tripuladas a Marte.

Según la agencia, lo que se aprenda en Artemis II servirá para que las futuras tripulaciones no solo sobrevivan, sino que prosperen a medida que la humanidad se adentre más en el espacio profundo.

Una misión clave para la exploración humana del espacio profundo

Durante la misión, la tripulación recorrerá cerca de 1.102.398 kilómetros desde la Tierra, rodeará la Luna y regresará a casa. Se trata de un vuelo que, por primera vez con astronautas, pondrá a prueba las capacidades de exploración humana en espacio profundo de la agencia.

Entre los sistemas que se evaluarán figuran:

Exploration Ground Systems

El cohete SLS (Space Launch System)

La nave espacial Orion

Por qué la selección de la tripulación es decisiva

NASA subraya que elegir un equipo para misiones lunares requiere una combinación adecuada de habilidades y atributos.

Los cuatro astronautas deben aportar fortalezas y experiencia diferentes, además de demostrar que pueden trabajar bien juntos bajo situaciones de alta presión, un requisito central para un viaje de estas características.

¿Te animás a participar?