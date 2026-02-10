Once paraguayas participaron en una conferencia internacional de exploración espacial en Houston

Un grupo de 11 mujeres paraguayas participó la semana pasada en la Space Exploration Educators Conference (SEEC), uno de los eventos internacionales más relevantes enfocados en la educación para la exploración espacial.

La conferencia se realizó en Houston, Texas (Estados Unidos), en el Houston Space Center - NASA.

La presencia paraguaya se dio en un espacio que congrega a educadores, investigadores y divulgadores de distintos países, con el objetivo de promover el aprendizaje, el intercambio académico y la actualización profesional en torno a la enseñanza de la ciencia y el espacio.

Qué presentaron y cuál fue el enfoque

Las participantes, integradas por profesionales y estudiantes de áreas STEM y de comunicación científica, compartieron trabajos y experiencias sobre cómo se enseña ciencia y contenidos vinculados al espacio tanto en contextos formales como informales.

En el marco del evento, la SEEC ofreció múltiples sesiones dedicadas al aprendizaje, el diálogo académico y el fortalecimiento de capacidades, lo que permitió a la delegación paraguaya aportar perspectivas propias y, a la vez, actualizarse en tendencias y enfoques educativos del ámbito internacional.

Además de las presentaciones, la conferencia funcionó como plataforma para fortalecer el networking internacional, abrir paso a nuevas colaboraciones y generar lazos de amistad entre participantes de diferentes países.

En ese contexto, la participación contribuyó a consolidar la presencia de Paraguay en espacios globales vinculados a la ciencia y la tecnología.

Quiénes integraron la delegación paraguaya

La representación de Paraguay estuvo compuesta por:

Florencia Doval Brítez , Ciencias de la Computación

Laura Liz Quiñonez Galeano , estudiante de Física y Astronomía

Ana Paula Navarro Aguayo , ingeniera mecánica

Agatha Bóveda , bióloga, MSc en Biología de la Conservación

Pamela Bóveda-Aguirre , ingeniera aeronáutica, MSc en Política y Estrategia Aeroespacial, estudiante de PhD en Ingeniería Aeroespacial

Alma Ocampos Irala , licenciada en Matemáticas

Dara Ocampos Irala , licenciada en Ciencias de la Educación

Alejandra Vouga Aguilera , estudiante de Ciencia de Datos y Ciencias Ambientales

Rocío Ávila , Ciencias Químicas

Yumi Kikuchi Coronel , ingeniera electrónica, máster en Innovación y Diseño

Fiorella Riveros, Comunicación Científica, Astronomía y Estudios del Clima

Las integrantes paraguayas realizaron presentaciones tanto de manera presencial como remota, ampliando el alcance de su participación dentro del programa de la conferencia.

Representación femenina y proyección educativa

Las participantes subrayaron la importancia de la representación femenina paraguaya en ciencia, tecnología y espacio, así como el impacto que experiencias de este tipo pueden tener en la formación de futuras generaciones.

La participación en la SEEC se presentó también como una señal del compromiso de Paraguay con la educación científica, la cooperación internacional y el liderazgo de las mujeres en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo.