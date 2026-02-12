Latam con IA propia, Musk de la Tierra a la Luna y otros clics tecnológicos en América

El presidente de Chile, Gabriel Boric, defendió la identidad latinoamericana y el "derecho a existir" de la región en la presentación de LatamGPT, la nueva herramienta de IA programada para eliminar los sesgos hacia la cultura de América Latina y el Caribe. El mandatario argumentó que esta nueva IA es un "parteaguas" para la región, que le permite situarse a la misma altura de otras en desarrollo tecnológico.

La IA es una gran base de datos nutrida con 300.000 millones de tokens - medida relativa a la información equivalente a palabras en IA- para su creación, priorizando la eliminación de sesgos y el almacenamiento de contenido americano, y estará disponible principalmente para empresarios y emprendedores.

Benito no solo cantó en español, sino que también rindió homenaje a lo largo de su espectáculo a la cultura puertorriqueña y a Latinoamérica en general, muy a pesar de las críticas del propio presidente Donald Trump: "Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo".

Un jurado en Los Ángeles evalúa la demanda civil contra las tecnológicas Meta y Google, propietarias de Instagram y YouTube, por haber perjudicado la salud mental de una mujer de 20 años.

La mujer, identificada en el juicio como K.G.M., afirmó que tras comenzar a usarlas cuando tenía menos de 10 años se volvió adicta y, como consecuencia, sufrió depresión, problemas de autoestima, ansiedad y pensamientos suicidas.

La joven había demandado también a Snapchat y TikTok, pero ambas compañías llegaron a un acuerdo extrajudicial, mientras que en Nuevo México, la próxima semana, arranca otra demanda contra Meta, relacionada con los peligros de la explotación sexual infantil en las redes sociales.

El fundador de SpaceX, Elon Musk, aseguró que la empresa priorizará la construcción de una ciudad en la Luna antes que en Marte: "Solo es posible viajar a Marte cuando los planetas se alinean cada 26 meses (un viaje de seis meses), mientras que podemos viajar a la Luna cada diez días (un viaje de dos días), lo que significa que podemos trabajar mucho más rápido para completar una ciudad lunar".

Sin descartar la colonización del planeta rojo, el millonario reiteró que la misión de SpaceX sigue siendo la de "extender la conciencia y la vida tal como la conocemos a las estrellas", con la certeza de que podrán levantar una urbe en el satélite natural en menos de diez años, mientras que en Marte requerirían de más de veinte.

El primer vehículo autónomo de uso público en América Latina fue presentado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, al norte de México, con el objetivo de que opere en el estado en "dos o tres años".

Jorge de Jesús Lozoya Santos, profesor líder del Grupo de Investigación de Movilidad del Instituto expuso que el vehículo estará disponible a través de invitación y apuntó a que esperan que para antes de junio ya esté brindando servicio, dado que Monterrey es una de las ciudades sede del Mundial de Fútbol 2026 que arranca en ese mes.

Mrinank Sharma, exinvestigador de IA de la tecnológica Anthropic, antes de renunciar a su puesto alertó de que "el mundo está en peligro, no solo por la inteligencia artificial", sino "por una serie de crisis interconectadas".

"Estamos llegando a un umbral donde nuestra sabiduría debe crecer al mismo ritmo que nuestra capacidad para afectar el mundo. De lo contrario, enfrentaremos las consecuencias", escribió el autodefinido poeta en su carta de renuncia publicada en X. Sharma lideraba un equipo dedicado al estudio de los límites éticos y la seguridad de Anthropic, donde trabajó en "problemas que importan profundamente", describió.

Los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, en inglés), basados en IA y entrenados para procesar y comprender el lenguaje natural a una gran escala, suponen un riesgo para quienes buscan asesoramiento en temas de salud, porque tienden a dar información inexacta e inconsistente, de acuerdo a un estudio publicado en Nature Medicine, donde se afirma que todavía existe una enorme brecha entre lo que prometen los modelos de este lenguaje y su utilidad real para pacientes.

Concluye que los que recurren a la IA para decidir sobre la gravedad de una afección no tomaron mejores decisiones que los que confiaron en métodos tradicionales -buscar en internet o su propio juicio -.