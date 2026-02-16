Eclipse solar anular del 17 de febrero: así se verá el “anillo de fuego”

El martes 17 de febrero de 2026 se producirá uno de los primeros grandes fenómenos astronómicos del año: un eclipse solar anular, conocido como “anillo de fuego”, informa La Nación, Argentina.

El fenómeno ocurre cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol, pero no alcanza a cubrir por completo el disco solar, dejando a la vista un resplandor circular en los bordes.

Por qué se forma el “anillo”: la clave está en la distancia

La explicación del efecto visual está vinculada a la distancia entre la Tierra y la Luna.

En esta ocasión, el satélite se encuentra cerca de su apogeo, por lo que su tamaño aparente se percibe un 1,1% más pequeño que el del Sol.

De acuerdo con información de la NASA citada por CNN, esto hace que la umbra (la sombra principal de la Luna) no llegue a tocar la superficie terrestre. En su lugar, lo que alcanza la Tierra es la antumbra, responsable de que se mantenga visible el característico anillo de luz solar.

Dónde se verá: una franja estrecha sobre regiones remotas

Aunque es un evento llamativo, su trayectoria principal de anularidad será difícil de alcanzar para la mayoría de las personas.

El recorrido del eclipse se concentrará en un corredor de unos 616 kilómetros de ancho, que pasará principalmente por zonas remotas de la Antártida y por las aguas del océano Antártico.

Qué podrán observar las zonas habitadas

Debido a esta ubicación geográfica, en las áreas pobladas que lo alcancen a ver se apreciará solo un eclipse parcial.

Entre los puntos mencionados para la observación figuran:

En el sur de África y en el extremo sur de la Patagonia suramericana , el oscurecimiento será superficial, con un máximo estimado de hasta 40% .

En Punta Arenas (Chile) , el Sol se ocultará apenas un 5% a las 21:08 (hora local), justo antes del atardecer.

En Ciudad del Cabo (Sudáfrica) , el eclipse se verá a las 06:17 (hora local), con 11% del Sol cubierto.

En la Isla Rey Jorge (Shetlands del Sur), el oscurecimiento alcanzará 83% alrededor de las 10:12 (hora local).

Un evento con un desafío adicional: el aislamiento

A diferencia de otros eclipses recientes, este fenómeno presenta una dificultad logística marcada por su aislamiento geográfico.

Por esa razón, la NASA aún no confirmó si realizará transmisiones en vivo o actividades de divulgación pública vinculadas al evento, ya que la trayectoria no cruza continentes habitados, más allá del territorio antártico.

