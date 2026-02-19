Bolivia defiende el uso de la IA para combatir la corrupción y ofrece alianza a la India

"La inteligencia artificial puede mejorar el sistema de salud de mi país, la educación y la productividad agrícola y ganadera, pero, sobre todo, puede ayudar a combatir la corrupción al reducir la burocracia y el uso de papel", afirmó el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, durante su intervención ante el plenario.

Lara, quien alcanzó notoriedad internacional por sus denuncias contra la corrupción institucional antes de asumir el cargo, afirmó durante su intervención en el plenario que la tecnología es el camino hacia la transparencia estatal y la eficiencia administrativa.

"Desde Bolivia extendemos la mano para trabajar con la República de la India y con toda la comunidad internacional", señaló Lara, quien hizo un llamamiento para que los beneficios de la inteligencia artificial alcancen a "toda la humanidad" de forma equitativa.

El vicepresidente destacó que Bolivia se encuentra ante una oportunidad para cerrar las brechas tecnológicas y acelerar el progreso nacional, siempre bajo una visión que priorice el bienestar social sobre la automatización excluyente.

En este sentido, el mandatario boliviano aclaró que el objetivo de su gobierno no es una IA que busque "reemplazar a las personas, sino una herramienta basada en la solidaridad entre las naciones que contribuya a la soberanía digital del país".

El vicepresidente concluyó que el futuro digital debe construirse de manera conjunta, invitando a la cooperación tecnológica global para que el progreso no deje a nadie atrás y sirva para fortalecer la transparencia de las entidades estatales.

Esta intervención se suma a la corriente de líderes del Sur Global presentes en la cumbre, como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el indio Narendra Modi, quienes coinciden en la necesidad de que la IA sea tratada como un bien común y no como un instrumento de dominación comercial.