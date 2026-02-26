Este sábado se alinearán los astros

Entre ellos destaca el “desfile planetario” que ocurriría mañana, sábado 28, con el alineamiento de varios miembros del sistema.

Según la agencia espacial estadounidense NASA, los planetas ”Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno serán visibles a simple vista”, siempre que el cielo esté completamente despejado.

Añade en su boletín que Urano y Neptuno “también formarán parte de esta inusual alineación aparente de planetas, aunque en su caso serán necesarios binoculares o telescopio para observarlos”.

El primero

Destaca además que este evento será “el primero de los más notables eventos astronómicos de 2026” mencionados en el calendario de la agencia especial.

Además, aclara que esta “ alineación planetaria no es estrictamente un fenómeno astronómico, sino más bien un efecto visual, porque no están realmente alineados, sino que lo parece así viéndolos desde la Tierra”.

El 3 de marzo habrá un eclipse, pero solo los habitantes de la región norte de América podrán disfrutarlo.