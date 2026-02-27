Descubren una nueva especie de dinosaurio en Níger: el Spinosaurus mirabilis

Al término de una difícil expedición en el desierto de Níger, iniciada a partir de una monografía francesa de hace 60 años, un paleontólogo estadounidense y su equipo descubrieron una nueva especie de dinosaurio, cuyos resultados fueron publicados el jueves en la revista Science.

El descubrimiento del ‘Spinosaurus mirabilis’ es “la primera prueba indiscutible de una nueva especie de ‘Spinosaurus’ en un siglo”, celebró la Universidad de Chicago, donde trabaja el paleontólogo Paul Sereno, quien dirigió el equipo de investigación.

El ‘Spinosaurus mirabilis’ —del latín mirabilis, es decir “asombroso”— era un gigante bípedo de unos 12 metros de longitud, con una impresionante espina dorsal.

Vivió hace 95 millones de años y se distingue de otros espinosaurios especialmente por su gran cresta de 50 centímetros en forma de cimitarra y por su hocico más largo y orientado hacia abajo.

De tamaño comparable al famoso Tyrannosaurus rex, este ‘Spinosaurus’ se alimentaba de peces que capturaba en los numerosos ríos y bosques que cubrían entonces el Sahara.

“Creo que es una garza infernal”, afirmó Paul Sereno, paleontólogo de la universidad de Chicago y autor principal del estudio publicado el jueves en la revista Science.

“Si se observa la longitud del cráneo, del cuello y de las patas traseras, vemos una garza”, explicó.

En el pasado, la mayoría de los fósiles de espinosáuridos se habían encontrado cerca de las costas del norte de África, lo que llevó a algunos científicos a pensar que estos animales, comedores de peces, eran totalmente acuáticos y nadaban en aguas profundas para capturar presas.

Sin embargo, en esta ocasión los fósiles fueron descubiertos mucho más hacia el interior, a cientos de kilómetros de lo que habría sido el océano más cercano.

“Creo que era un animal que podía entrar fácilmente en aguas poco profundas. Pero no creo que fuera un buceador ni un buen nadador”, indicó Sereno.

Hallazgo “extraordinario”

La búsqueda comenzó en 2019 en el desierto del Sáhara, donde el geólogo francés Hugues Faure había encontrado un diente perteneciente al gigantesco ‘Carcharodontosaurus’ en la década de 1950.

Pero las arenas desérticas no revelaron más restos hasta que un tuareg, vestido con una gabardina negra, se acercó al equipo de Sereno en motocicleta afirmando saber dónde había “huesos grandes”.

Tras un viaje de día y medio, llegaron a un lugar remoto donde enormes huesos sobresalían del suelo.

En pleno desierto, los investigadores quedaron asombrados ante un fémur de casi dos metros, además de la mandíbula, dientes y la base de la cresta.

En 2022, Sereno regresó con un equipo de 100 personas y 64 guardias nigerinos para excavar lo que describió como un “sitio que cambia la historia”.

Descubrieron un cráneo, fragmentos de las patas traseras y varias crestas.

“La cresta no se parecía a nada que hubiéramos visto antes”, señaló Sereno.

Algunos miembros del equipo se emocionaron hasta las lágrimas al darse cuenta de que “era una nueva especie y que sería un descubrimiento histórico”.