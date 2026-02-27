Eclipse lunar total del 3 de marzo: a qué hora ocurre, dónde se verá y qué esperar

Un eclipse lunar total teñirá la Luna de tonos rojizos el 3 de marzo de 2026, un fenómeno astronómico que podrá observarse sin necesidad de equipo especializado siempre que haya visibilidad del satélite.

¡Prepárate para ver la Luna roja! 😎



Durante la madrugada del 3 de marzo, un eclipse lunar total será visible en casi todo el continente americano. La totalidad comenzará a las 3:04 a. m. PST/6:04 a. m. EST; el eclipse no se podrá ver desde África o Europa.… pic.twitter.com/keg0YhGcPE — NASA en español (@NASA_es) February 26, 2026

A continuación, las claves para entender qué pasará, por qué sucede y desde dónde podrá verse, además del calendario de sus etapas principales.

Qué es y cómo se produce un eclipse lunar total

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se ubica directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar. Esta alineación solo puede darse durante la fase de luna llena, explica la NASA.

En un eclipse total, la Luna entra por completo en la parte más oscura de la sombra terrestre, lo que puede hacer que el disco lunar adquiera un color naranja rojizo.

Por qué la Luna se ve roja durante la totalidad

Durante la fase total, la Tierra bloquea la mayor parte de la luz solar que normalmente ilumina la Luna.

La luz que sí logra llegar lo hace tras atravesar una capa extensa de la atmósfera terrestre, que filtra la iluminación y favorece tonos rojo oscuro o anaranjados. La explicación suele resumirse con una imagen: es como si todos los amaneceres y atardeceres del planeta se proyectaran sobre la Luna al mismo tiempo.

Dónde se podrá ver el eclipse del 3 de marzo de 2026

La visibilidad variará según la región:

Totalidad al anochecer: este de Asia y Australia .

Totalidad durante toda la noche: Pacífico .

Totalidad a primeras horas de la mañana: América del Norte , América Central y el extremo occidental de América del Sur .

Eclipse parcial: Asia Central y gran parte de América del Sur.

No será visible: África ni Europa.

Cómo observarlo: qué necesitás y qué recomienda la NASA

El eclipse puede verse a simple vista, sin filtros ni instrumentos.

La recomendación principal es contar con una vista despejada de la Luna. Para mejorar la experiencia, se sugiere buscar un lugar oscuro y alejado de luces brillantes.

Quien quiera apreciar más detalles puede usar binoculares o un telescopio.

Para fotografía durante la totalidad, conviene utilizar una cámara sobre trípode y trabajar con exposiciones de al menos varios segundos.

Cronología del eclipse: etapas y horarios

El eclipse lunar del 3 de marzo de 2026 se podrá seguir desde Paraguay en la mañana de ese mismo día, aunque varias fases se producirán cuando la Luna esté por debajo del horizonte.

Según cálculos astronómicos para Asunción y otras ciudades paraguayas, el inicio del eclipse penumbral será a las 05:44, el parcial a las 06:50, la totalidad comenzará a las 08:04, alcanzará su máximo a las 08:34, la totalidad terminará a las 09:03, el parcial concluirá a las 10:17 y el eclipse penumbral finalizará a las 11:23, todos en hora local (UTC‑3).

Parte o la mayoría del evento será difícil de ver desde Paraguay porque la Luna estará baja o bajo el horizonte durante varias fases, pero técnicamente ocurren en esa franja horaria.

Qué más se podrá ver esa noche (y en los días siguientes)

Durante el eclipse, al oscurecerse la Luna, las constelaciones pueden resultar más fáciles de distinguir que en una luna llena habitual.

En el momento del evento, la Luna se ubicará en la constelación de Leo, debajo de las patas traseras del león.

Además, varios días después, el 8 de marzo, se podrá observar una conjunción de Venus y Saturno: desde la perspectiva terrestre, ambos planetas se verán muy próximos en el cielo, aunque seguirán separados por grandes distancias en el espacio.

Fuente: NASA