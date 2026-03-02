Conocé al blenio Ecsenius yaeyamaensis, el pececito más adorable del océano

Un pez de bolsillo con una personalidad desproporcionada

A primera vista, el blenio Ecsenius yaeyamaensis parece diseñado para caer simpático: ojos grandes, cuerpo alargado y la costumbre de “posarse” en rocas y corales como si fuera un ave marina en miniatura. Sin embargo, lo más distintivo no es su apariencia sino su comportamiento.

Los blenios —un grupo diverso de peces de arrecife— suelen pasar gran parte del tiempo en refugios estrechos, desde donde salen a explorar unos centímetros y vuelven a esconderse ante cualquier sobresalto.

Esa rutina, repetida cientos de veces al día, cumple una lógica de supervivencia: en un arrecife abarrotado de depredadores, la diferencia entre comer y ser comido suele medirse en segundos y en milímetros.

Dónde vive y por qué el nombre “Yaeyama” importa

El nombre científico yaeyamaensis remite a las islas Yaeyama, en el sur de Japón, dentro de la prefectura de Okinawa, una zona asociada a arrecifes subtropicales.

En términos biogeográficos, se trata de un pez del Pacífico occidental ligado a ambientes coralinos someros: zonas con rocas, huecos, escombros de coral y pequeñas cuevas que le permitan refugiarse.

Es un pez arrecifal pequeño, de hábitos territoriales y vida ligada a grietas, típico de mares cálidos en los que el coral y la roca ofrecen escondites.

Qué come y qué hace por el arrecife

Como otros Ecsenius, este blenio suele alimentarse cerca de su refugio, raspando superficies donde crecen microalgas y biofilm.

Esa dieta discreta lo vuelve un actor silencioso del equilibrio del arrecife: al consumir algas en áreas pequeñas, ayuda a que no dominen el sustrato que los corales necesitan para asentarse y crecer.

No es “un salvador del coral” por sí solo —ninguna especie lo es—, pero sí una pieza del rompecabezas: muchos arrecifes dependen de una suma de consumidores pequeños y medianos que mantienen a raya el avance algal, especialmente cuando el sistema está estresado por calentamiento, contaminación o sobrepesca.

En el océano, Ecsenius yaeyamaensis no es un personaje; es una especie adaptada a un arrecife que hoy cambia rápido. Y quizá por eso fascina tanto: porque en su tamaño mínimo se ve, en escala doméstica, la complejidad de un ecosistema entero.