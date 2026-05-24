Roland Garros 2026: fixture de partidos, horarios y resultados al día

La edición 125 de Roland Garros se pondrá en marcha este domingo y nuevamente despierta el interés del mundo por saber quienes conquistarán el título en ambas ramas.

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La ausencia del vigente campeón, el español Carlos Alcaraz, provoca un gran impacto en el torneo que siempre espera por los mejores.

En la rama femenina, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, intentará ganar su primer Roland Garros y tendrá que verse ante la vigente campeona, la estadounidense Coco Gauff o la cuatro veces campeona la polaca Iga Swiatek.

Programa y resultados de la primera ronda Día 2

La actividad de Roland Garros tendrá una intensa jornada este lunes, con partidos destacados tanto en la rama masculina como femenina desde las 06:00 de la mañana. Figuras como Iga Świątek, Casper Ruud, Ben Shelton y Andrey Rublev saldrán a escena en busca de avanzar a la segunda ronda.

Partidos desde las 06:00

Cancha 13

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Márton Fucsovics vs. Matteo Berrettini

Cancha 6

Pablo Carreño Busta vs. Jiří Lehečka

Thanasi Kokkinakis vs. Térence Atmane

Jeļena Ostapenko vs. Ella Seidel

Diana Shnaider vs. Renata Zarazúa

Court Suzanne Lenglen

Arthur Rinderknech vs. Jurij Rodionov

Elina Svitolina vs. Anna Bondár

Tiantsoa Rakotomanga vs. Amanda Anisimova

Cancha 14

Alex de Minaur vs. T. Samuel

Kaitlin Quevedo vs. Leolia Jeanjean

Cancha 12

Alexander Shevchenko vs. Alex Michelsen

Talia Gibson vs. Yulia Putintseva

Cancha 8

Luca Van Assche vs. Patrick Kypson

Jaume Munar vs. Hubert Hurkacz

Akasha Urhobo vs. Katie Boulter

Camila Osorio vs. Ekaterina Aleksandrova

Partidos destacados desde las 07:00

Court Philippe Chatrier

Emerson Jones vs. Iga Świątek

Ugo Humbert vs. Adrian Mannarino

Court Simonne-Mathieu

Stan Wawrinka vs. Jesper de Jong

Casper Ruud vs. Roman Safiullin

Anastasia Zakharova vs. Karolína Muchová

Partidos desde las 08:00

Cancha 7

Eliot Spizzirri vs. Frances Tiafoe

Ignacio Buse vs. Andrey Rublev

Alycia Parks vs. Leylah Fernandez

Cancha 4

Mariano Navone vs. Jenson Brooksby

Francisco Cerúndolo vs. Botic van de Zandschulp

Cancha 5

Emilio Nava vs. Camilo Ugo Carabelli

Wu Yibing vs. Marcos Giron

Partidos desde las 09:00

Court Philippe Chatrier

Veronika Erjavec vs. Elena Rybakina

Court Suzanne Lenglen

Daniel Mérida vs. Ben Shelton

Cancha 13

Rinky Hijikata vs. Tommy Paul

Cierre de la jornada

Court Philippe Chatrier – 15:15

Hugo Gaston vs. Gaël Monfils

La jornada promete grandes emociones en París con varios favoritos buscando avanzar y algunas jóvenes promesas intentando dar la sorpresa en el segundo Grand Slam de la temporada.

Programa de la primera ronda y resultados Día 1

06:00

Marie Bouzková (preclasificada 27) venció a Lucia Bronzetti por 6-3 y 6-1.

Xiyu Wang (32) a Lilli Tagger por 6-3, 3-6 y 6-4.

Catherine McNally a Ajla Tomljanovic por 3-6, 7-6 (5) y 6-3.

Marta Kostyuk (15) a Oksana Selekhmeteva por 6-2 y 6-3.

Belinda Bencic (11) a Sinja Kraus por 6-2 y 6-3.

Alejandro Davidovich Fokina a Damir Dzumhur por 6-7 (3), 6-3, 2-6, 7-5 y 6-3.

Miomir Kecmanovic a Fabian Marozsan 7-6 (0), 6-3 y 6-4.

James Duckworth a Gabriel Diallo por 6-3, 4-1 y retiro.

Karen Khachanov (13) a Arthur Géa por 6-3, 7-6 (3) y 6-0.

Thiago Agustín Tirante a Pablo Llamas Ruiz por 6-3, 7-6 (6), 6-7 (5) y 6-0.

07:10

Yuliia Starodubtseva a Anna Blinkova por 6-3 y 6-1.

Katie Volynets a Clara Burel por 6-3 y 6-1.

Magda Linette a Tereza Valentová por 5-7, 6-4 y 7-6 (9).

Marco Trungelliti a Kyrian Jacquet por 6-4, 6-2 y 6-2.

07:40

Francesca Jones a Beatriz Haddad Maia por 1-6, 7-6 (4) y 6-2.

Hailey Baptiste (26) a Barbora Krejcikova 6-7 (7), 7-6 (6) y 6-2.

Xinyu Wang a Danka Kovinic por 6-3 y 6-1.

Nuno Borges a Tomás Martín Etcheverry por 6-3, 6-4 y 6-2.

Tomas Machac a Zizou Bergs por 6-4, 6-4 y 6-3.

08:10

Alexander Zverev (2) a Benjamin Bonzi por 6-3, 6-4 y 6-2.

08:20

Dino Prižmić a Michael Zheng por 6-1, 6-1 y 6-3.

Quentin Halys a Mattia Bellucci por 6-3, 7-6 (4) y 6-3.

Jakub Mensik a Titouan Droguet por 6-3, 6-2 y 6-4.

08:50

Peyton Stearns a Sofia Kenin por 6-3 y 6-3.

Tamara Korpatsch a Sara Sorribes Tormo por 6-4 y 6-2.

Taylor Fritz (7) cayó ante Nishesh Basavareddy Court Suzanne Lenglen por 7-6(5), 7-6(5), 6-7(9) y 6-1.

Federico Cina a Reilly Opelka por 3-6, 6-4, 6-2, 6-7 (6) y 6-4.

09:20

Solana Sierra a Emma Raducanu por 6-0 y 7-6 (4).

Magdalena Frech a Elena-Gabriela Ruse por 7-6 (5), 2-1 y retiro.

09:50

Mirra Andreeva (8) a Fiona Ferro Court por 6-3 y 6-3.

10:00

Hamad Medjedovic a Yannick Hanfmann por 6-3, 6-4, 6 (1)-7 y 6-4.

Alexander Blockx a Coleman Wong por 6-3, 6-4 y 6-2.

Lorenzo Sonego a Pierre-Hugues Herbert en cancha 14 por 7-6 (3), 5-7, 6-2, 1-6 y 6-4.

João Fonseca (28) a Luka Court Simonne-Mathieu por 7 (8)-6, 6-4 y 6-2.

Hugo Dellien cayó ante Valentin Royer por 4-6, 2-6 y 2-6.

10:30

Ksenia Efremova cayó ante Sorana Cirstea (18) en court Suzanne Lenglen por 3-6 y 1-6.

Clara Tauson (21) cayó con Daria Snigur por 6-3; 5-7 y 2-6.

Marina Bassols Ribera a Emiliana Arango por 6-3 y 6-4.

Sara Bejlek a Sloane Stephens por 6-3 y 6-2

15:15

Giovanni Mpetshi Perricard cayó ante Novak Djokovic en la Philippe Chatrier por 7-5, 5-7, 1-6 y 4-6.

* Horarios aproximados sujetos a la duración de los partidos anteriores.

¿Qué bolsa de premios y puntos reparte Roland Garros?

El premio económico de Roland Garros es de 61.723.000 de euros.

Individual

Campeón: 2.800.000€ / 2.000 puntos

Finalista: 1.400.000€ / 1.300 puntos

Semifinalista: 750.000€ / 800 puntos

Cuartofinalista: 470.000€ / 400 puntos

4ª Ronda: 285.000€ / 200 puntos

3ª Ronda: 187.000€ / 100 puntos

2ª Ronda: 130.000€ / 50 puntos

1ª Ronda: 87.000€ / 10 puntos

Previa: --- / 30 puntos

Q3: 48.000€ / 16 puntos

Q2: 33.000€ / 8 puntos

Q1: 24.000€ / 0 puntos

Dobles (€ por pareja)

Campeón: 600.000 € / 2.000 puntos

Finalista: 300.000€ /1.200 puntos

Semifinalista: 150.000€ / 720 puntos

Cuartofinalista: 82.000€ / 360 puntos

3ª Ronda: 45.000€ / 180 puntos

2ª Ronda: 29.000€ / 90 puntos

1ª Ronda: 19.000€ / 0 puntos

¿Quién ganó la última edición de Roland Garros en 2025?

Carlos Alcaraz ganó el título individual en Roland Garros 2025 tras salvar tres puntos de campeonato y vencer a Jannik Sinner 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(10-2) en una final histórica.

Marcel Granollers y Horacio Zeballos superaron a Joe Salisbury y Neal Skupski 6-0, 6-7(5), 7-5 para ganar el título de dobles.

¿Quiénes ostentan los principales récords en Roland Garros?

Más Títulos Individuales: Rafael Nadal (14)

Más Títulos de Dobles: Roy Emerson (6)

Campeón más Veterano: Novak Djokovic (36) en 2023

Campeón más Joven: Michael Chang (17) en 1989

Campeón de Mayor Ranking: Nº 1 Bjorn Borg (1980, 1981), Ivan Lendl (1986, 1987), Jim Courier (1992), Gustavo Kuerten (2001), Rafael Nadal (2011, 2014, 2018), Novak Djokovic (2016, 2021)

Campeón de Menor Ranking: Nª 66 Gustavo Kuerten (1997)

Último Campeón Local: Yannick Noah (1983)Más

Partidos Ganados: Rafael Nadal (112)