Roland Garros 2026: fixture de partidos, horarios y resultados al día

La edición 125 de Roland Garros se pondrá en marcha este domingo y nuevamente despierta el interés del mundo por saber quienes conquistarán el título en ambas ramas.
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La ausencia del vigente campeón, el español Carlos Alcaraz, provoca un gran impacto en el torneo que siempre espera por los mejores.
En la rama femenina, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, intentará ganar su primer Roland Garros y tendrá que verse ante la vigente campeona, la estadounidense Coco Gauff o la cuatro veces campeona la polaca Iga Swiatek.
Programa y resultados de la primera ronda Día 2
La actividad de Roland Garros tendrá una intensa jornada este lunes, con partidos destacados tanto en la rama masculina como femenina desde las 06:00 de la mañana. Figuras como Iga Świątek, Casper Ruud, Ben Shelton y Andrey Rublev saldrán a escena en busca de avanzar a la segunda ronda.
Partidos desde las 06:00
Cancha 13
- Márton Fucsovics vs. Matteo Berrettini
Cancha 6
- Pablo Carreño Busta vs. Jiří Lehečka
- Thanasi Kokkinakis vs. Térence Atmane
- Jeļena Ostapenko vs. Ella Seidel
- Diana Shnaider vs. Renata Zarazúa
Court Suzanne Lenglen
- Arthur Rinderknech vs. Jurij Rodionov
- Elina Svitolina vs. Anna Bondár
- Tiantsoa Rakotomanga vs. Amanda Anisimova
Cancha 14
- Alex de Minaur vs. T. Samuel
- Kaitlin Quevedo vs. Leolia Jeanjean
Cancha 12
- Alexander Shevchenko vs. Alex Michelsen
- Talia Gibson vs. Yulia Putintseva
Cancha 8
- Luca Van Assche vs. Patrick Kypson
- Jaume Munar vs. Hubert Hurkacz
- Akasha Urhobo vs. Katie Boulter
- Camila Osorio vs. Ekaterina Aleksandrova
Partidos destacados desde las 07:00
Court Philippe Chatrier
- Emerson Jones vs. Iga Świątek
- Ugo Humbert vs. Adrian Mannarino
Court Simonne-Mathieu
- Stan Wawrinka vs. Jesper de Jong
- Casper Ruud vs. Roman Safiullin
- Anastasia Zakharova vs. Karolína Muchová
Partidos desde las 08:00
Cancha 7
- Eliot Spizzirri vs. Frances Tiafoe
- Ignacio Buse vs. Andrey Rublev
- Alycia Parks vs. Leylah Fernandez
Cancha 4
- Mariano Navone vs. Jenson Brooksby
- Francisco Cerúndolo vs. Botic van de Zandschulp
Cancha 5
- Emilio Nava vs. Camilo Ugo Carabelli
- Wu Yibing vs. Marcos Giron
Partidos desde las 09:00
Court Philippe Chatrier
- Veronika Erjavec vs. Elena Rybakina
Court Suzanne Lenglen
- Daniel Mérida vs. Ben Shelton
Cancha 13
- Rinky Hijikata vs. Tommy Paul
Cierre de la jornada
Court Philippe Chatrier – 15:15
- Hugo Gaston vs. Gaël Monfils
La jornada promete grandes emociones en París con varios favoritos buscando avanzar y algunas jóvenes promesas intentando dar la sorpresa en el segundo Grand Slam de la temporada.
Programa de la primera ronda y resultados Día 1
06:00
- Marie Bouzková (preclasificada 27) venció a Lucia Bronzetti por 6-3 y 6-1.
- Xiyu Wang (32) a Lilli Tagger por 6-3, 3-6 y 6-4.
- Catherine McNally a Ajla Tomljanovic por 3-6, 7-6 (5) y 6-3.
- Marta Kostyuk (15) a Oksana Selekhmeteva por 6-2 y 6-3.
- Belinda Bencic (11) a Sinja Kraus por 6-2 y 6-3.
- Alejandro Davidovich Fokina a Damir Dzumhur por 6-7 (3), 6-3, 2-6, 7-5 y 6-3.
- Miomir Kecmanovic a Fabian Marozsan 7-6 (0), 6-3 y 6-4.
- James Duckworth a Gabriel Diallo por 6-3, 4-1 y retiro.
- Karen Khachanov (13) a Arthur Géa por 6-3, 7-6 (3) y 6-0.
- Thiago Agustín Tirante a Pablo Llamas Ruiz por 6-3, 7-6 (6), 6-7 (5) y 6-0.
07:10
- Yuliia Starodubtseva a Anna Blinkova por 6-3 y 6-1.
- Katie Volynets a Clara Burel por 6-3 y 6-1.
- Magda Linette a Tereza Valentová por 5-7, 6-4 y 7-6 (9).
- Marco Trungelliti a Kyrian Jacquet por 6-4, 6-2 y 6-2.
07:40
- Francesca Jones a Beatriz Haddad Maia por 1-6, 7-6 (4) y 6-2.
- Hailey Baptiste (26) a Barbora Krejcikova 6-7 (7), 7-6 (6) y 6-2.
- Xinyu Wang a Danka Kovinic por 6-3 y 6-1.
- Nuno Borges a Tomás Martín Etcheverry por 6-3, 6-4 y 6-2.
- Tomas Machac a Zizou Bergs por 6-4, 6-4 y 6-3.
08:10
- Alexander Zverev (2) a Benjamin Bonzi por 6-3, 6-4 y 6-2.
08:20
- Dino Prižmić a Michael Zheng por 6-1, 6-1 y 6-3.
- Quentin Halys a Mattia Bellucci por 6-3, 7-6 (4) y 6-3.
- Jakub Mensik a Titouan Droguet por 6-3, 6-2 y 6-4.
08:50
- Peyton Stearns a Sofia Kenin por 6-3 y 6-3.
- Tamara Korpatsch a Sara Sorribes Tormo por 6-4 y 6-2.
- Taylor Fritz (7) cayó ante Nishesh Basavareddy Court Suzanne Lenglen por 7-6(5), 7-6(5), 6-7(9) y 6-1.
- Federico Cina a Reilly Opelka por 3-6, 6-4, 6-2, 6-7 (6) y 6-4.
09:20
- Solana Sierra a Emma Raducanu por 6-0 y 7-6 (4).
- Magdalena Frech a Elena-Gabriela Ruse por 7-6 (5), 2-1 y retiro.
09:50
- Mirra Andreeva (8) a Fiona Ferro Court por 6-3 y 6-3.
10:00
- Hamad Medjedovic a Yannick Hanfmann por 6-3, 6-4, 6 (1)-7 y 6-4.
- Alexander Blockx a Coleman Wong por 6-3, 6-4 y 6-2.
- Lorenzo Sonego a Pierre-Hugues Herbert en cancha 14 por 7-6 (3), 5-7, 6-2, 1-6 y 6-4.
- João Fonseca (28) a Luka Court Simonne-Mathieu por 7 (8)-6, 6-4 y 6-2.
- Hugo Dellien cayó ante Valentin Royer por 4-6, 2-6 y 2-6.
10:30
- Ksenia Efremova cayó ante Sorana Cirstea (18) en court Suzanne Lenglen por 3-6 y 1-6.
- Clara Tauson (21) cayó con Daria Snigur por 6-3; 5-7 y 2-6.
- Marina Bassols Ribera a Emiliana Arango por 6-3 y 6-4.
- Sara Bejlek a Sloane Stephens por 6-3 y 6-2
15:15
- Giovanni Mpetshi Perricard cayó ante Novak Djokovic en la Philippe Chatrier por 7-5, 5-7, 1-6 y 4-6.
* Horarios aproximados sujetos a la duración de los partidos anteriores.
¿Qué bolsa de premios y puntos reparte Roland Garros?
El premio económico de Roland Garros es de 61.723.000 de euros.
Individual
Campeón: 2.800.000€ / 2.000 puntos
Finalista: 1.400.000€ / 1.300 puntos
Semifinalista: 750.000€ / 800 puntos
Cuartofinalista: 470.000€ / 400 puntos
4ª Ronda: 285.000€ / 200 puntos
3ª Ronda: 187.000€ / 100 puntos
2ª Ronda: 130.000€ / 50 puntos
1ª Ronda: 87.000€ / 10 puntos
Previa: --- / 30 puntos
Q3: 48.000€ / 16 puntos
Q2: 33.000€ / 8 puntos
Q1: 24.000€ / 0 puntos
Dobles (€ por pareja)
Campeón: 600.000 € / 2.000 puntos
Finalista: 300.000€ /1.200 puntos
Semifinalista: 150.000€ / 720 puntos
Cuartofinalista: 82.000€ / 360 puntos
3ª Ronda: 45.000€ / 180 puntos
2ª Ronda: 29.000€ / 90 puntos
1ª Ronda: 19.000€ / 0 puntos
¿Quién ganó la última edición de Roland Garros en 2025?
Carlos Alcaraz ganó el título individual en Roland Garros 2025 tras salvar tres puntos de campeonato y vencer a Jannik Sinner 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(10-2) en una final histórica.
Marcel Granollers y Horacio Zeballos superaron a Joe Salisbury y Neal Skupski 6-0, 6-7(5), 7-5 para ganar el título de dobles.
¿Quiénes ostentan los principales récords en Roland Garros?
Más Títulos Individuales: Rafael Nadal (14)
Más Títulos de Dobles: Roy Emerson (6)
Campeón más Veterano: Novak Djokovic (36) en 2023
Campeón más Joven: Michael Chang (17) en 1989
Campeón de Mayor Ranking: Nº 1 Bjorn Borg (1980, 1981), Ivan Lendl (1986, 1987), Jim Courier (1992), Gustavo Kuerten (2001), Rafael Nadal (2011, 2014, 2018), Novak Djokovic (2016, 2021)
Campeón de Menor Ranking: Nª 66 Gustavo Kuerten (1997)
Último Campeón Local: Yannick Noah (1983)Más
Partidos Ganados: Rafael Nadal (112)