Video: César Rossel asegura que no se puede alterar el resultado electoral con las máquinas de votación

Este domingo, el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, visitó el programa En Detalles, de ABC TV, donde salió nuevamente al paso de las críticas contra las máquinas de votación y sostuvo que el sistema paraguayo está blindado mediante controles cruzados entre partidos políticos, apoderados y miembros de mesa.

Durante una extensa explicación, Rossel afirmó que ni él ni los demás ministros de la Justicia Electoral poseen mecanismos para alterar resultados electorales. “Ninguno de los tres tiene ni un botón, ni una palanca, ninguna manera de cambiar absolutamente un voto”, aseguró.

Defendió el esquema de fiscalización compartida y remarcó que los controles no dependen exclusivamente del TSJE. Según dijo, los miembros de mesa son designados por los partidos políticos con representación parlamentaria, lo que —a su criterio— imposibilita una manipulación centralizada del sistema.

Lea más: Máquinas de votos: PLRA y ANR harán una revisión “exprés” en el TSJE esta semana

Sobre los cuestionamientos en particular sobre las últimas auditorías realizadas para las internas del PLRA, el ministro admitió que existieron problemas de impresión, aunque insistió en que esos inconvenientes fueron detectados precisamente gracias a los controles previos. “Para eso se hacen las auditorías, para corregir errores”, afirmó.

Lea más: Máquinas de votación: entre denuncias de vulnerabilidad, defensa del TSJE y presión política

“La oposición controla gran parte del sistema”

En otro tramo de su explicacón, Rossel intentó desmontar las sospechas de parcialidad dentro de la Justicia Electoral. Señaló que sectores de oposición poseen espacios de control dentro de la estructura institucional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También recordó que cargos sensibles dentro del Registro Electoral son ocupados por representantes de la ANR y del PLRA, como parte del esquema de equilibrio político vigente en la institución.

Lea más: Máquinas de votos: hay que intensificar el control, pero no meter miedo ni desalentar a la gente, dice diputada

El acta física, eje de la defensa oficial

El ministro insistió en que el principal candado del sistema electoral sigue siendo el control manual de las actas en cada mesa de votación.

Explicó que, tras el cierre de los comicios, los votos son contados públicamente por miembros de mesa y fiscalizadores partidarios. Posteriormente, las actas quedan en manos de apoderados, veedores y también son publicadas en la web del TSJE.

“Si yo cargo doscientos votos y el acta dice cien, no va a coincidir”, argumentó Rossel, al descartar eventuales alteraciones digitales de resultados.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a verificar el comprobante impreso antes de depositarlo en la urna y defendió nuevamente el conteo manual como garantía final del proceso electoral.

“Ahí, frente a todos los partidos políticos, debe coincidir. Y esa es la ley”, concluyó.