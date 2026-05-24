Isidro Pitta volvió a marcar en Brasil, en la goleada del Bragantino sobre Vasco

Isidro Pitta no para de festejar en el fútbol brasileño. En el marco de la decimoséptima fecha del Brasileirão, el atacante paraguayo aportó su cuota goleadora en el gran triunfo a domicilio del RB Bragantino, que aplastó 3-0 a Vasco da Gama en Río de Janeiro. El ex Sportivo Luqueño y Olimpia apareció con su olfato goleador en la etapa complementaria. Tras un desborde letal y un centro rasante del colombiano Henry Mosquera, Pitta metió un gran anticipo al espacio para firmar el segundo tanto de su equipo y sepultar las ilusiones del conjunto local.

🚨 GOOOL! Isidro Pitta!



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El trámite del partido fue redondo para el conjunto de Bragança Paulista, que supo golpear en los momentos justos. La ventaja inicial llegó en el tiempo de adición de la primera etapa, cuando Rodriguinho rompió el cero con un tremendo disparo de media distancia. Tras el letal anticipo de Pitta en el segundo tiempo, la sentencia definitiva llegó a falta de quince minutos para el silbatazo final, momento en el que Fernando capitalizó un grosero error en la salida de Vasco da Gama para poner el 3-0 definitivo.

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Los números del “Vikingo” en la temporada y el factor Libertadores

Con este grito, el atacante guaraní sigue justificando su gran presente de cara a la cita máxima con la selección paraguaya. En lo que va del año, el delantero ya suma 8 anotaciones en la temporada, las cuales se dividen en cinco tantos para el Brasileirão, dos para la Copa Sudamericana y uno en el campeonato Paulista, sumando además un total de cinco asistencias. El RB Bragantino escala en la tabla de posiciones en Brasil. Actualmente el equipo suma 26 unidades y se ubica en el quinto lugar de la clasificación, manteniéndose firmemente en zona de acceso a la próxima Copa Libertadores.

El horizonte antes del sueño mundialista

A Pitta y a su club les quedan exactamente dos exámenes más antes del parón obligatorio por la fecha FIFA del Mundial 2026, donde el paraguayo buscará sellar su boleto en la lista definitiva de Gustavo Alfaro. El primer desafío será este miércoles, cuando reciban a Carabobo de Venezuela en el cierre del Grupo H de la Copa Sudamericana. Posteriormente, el domingo volverán a ser locales ante el Inter de Porto Alegre por la decimoctava jornada del Brasileirão. Tras cumplir con estos compromisos, el delantero armará las maletas para ponerse de inmediato al servicio de la Albirroja y pelear por ese ansiado lugar en la lista final.