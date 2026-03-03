La luna llena, oculta y roja de marzo, un capítulo más de un magnífico año de eclipses

El evento astronómico es un capítulo más en un buen año de eclipses, sobre todo porque el 12 de agosto hay uno muy esperado, el de Sol, que será total en Islandia, en Groenlandia o en España, donde será el primero de este tipo visible en más de un siglo.

Pero antes de este acontecimiento, la Luna fue hoy la gran protagonista. La totalidad del eclipse fue visible al anochecer en el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primeras horas de la mañana en América del Norte, América Central y en el extremo occidental de América del Sur.

La fase de totalidad duró 59 minutos, desde las 11.04 hora GMT hasta las 12.03 hora GMT. Durante ese período la Luna estuvo en la sombra de la Tierra y se tiñó de un color rojo cobrizo, según datos de la NASA.

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra pasa directamente entre el Sol y la Luna. La sombra del planeta se ve desplazándose gradualmente por la superficie lunar hasta que todo el disco brilla con un color naranja o rojo.

Esa luz proviene de todos los amaneceres y atardeceres que se producen en ese momento alrededor del borde de la Tierra: la luz solar que ha atravesado la atmósfera terrestre y ha sido refractada, o desviada, por la atmósfera hacia la umbra, precisa la Sociedad Astronómica Estadounidense (AAS).

La llamada 'Luna de sangre' es un espectáculo que siempre causa curiosidad y es un reto para los fotógrafos aficionados, que desde Japón hasta América pudieron disfrutar de la oportunidad de captar una de las lunas más fotogénicas.

El satélite natural de la Tierra pudo verse durante las horas de la noche o el amanecer en diferentes tonalidades de ocre, naranja y rojizo, en lugares como Bali (Indonesia), Rangún (Birmania) o Bangkok, una de las muchas ciudades donde se organizaron eventos astronómicos con telescopios a disposición de los ciudadanos.

Precisamente en Tailandia, coincidió con una de las celebraciones más importantes del budismo, el Makha Bucha, que conmemora el día en el que Buda dio el primer sermón sobre lo que sería la esencia del budismo.

Sin embargo, las nubes no lo pusieron fácil en otros muchos puntos. Por ejemplo, en Tokio, sobre las 20.00 hora local (11.00 GMT) la llamada 'Luna de sangre' apenas era visible debido al cielo cubierto durante todo el día.

Desde América también se pudo ver cómo el satélite se iba tiñendo de un color poco habitual, en especial en Estados Unidos, Canadá o México y, aunque la visión no era tan completa en Sudamérica, sí se pudieron captar buenos momentos en ciudad de Panamá o San Salvador entre otros lugares.

En Estados Unidos el eclipse presentó condiciones de observación desiguales. Mientras que en Texas y otros estados del sur los cielos despejados permitieron una visibilidad óptima, en la costa oeste el fenómeno coincidió con el amanecer, dejando únicamente el avistamiento de las fases finales del ciclo.

Entre las actividades que se realizaron para disfrutar de este fenómeno, destacó la del emblemático Observatorio Griffith en Los Ángeles, que ofreció una cobertura en vivo desde su pagina web.

Precisamente y justo antes del amanecer, el centro de investigación Ames de la NASA, ubicado en Silicon Valley (California), colgó unas fotos en sus redes: "Nuestra vista matutina de la 'Luna de sangre'".

En ciudades como Nueva York o Washington, por su parte, el eclipse se vio ensombrecido por la densa cobertura nubosa, que impidió la visión en gran parte de la costa este de Estados Unidos.

En lo que va de año, además del eclipse lunar de este martes, ya se pudo contemplar el pasado día 17 otro anular de Sol, especialmente desde la Antártida.

Además del de Sol total del 12 de agosto, habrá otro durante la noche del 28 de ese mismo mes, este vez un lunar parcial visible en América, Europa -incluida España-, África y el oeste de Asia.