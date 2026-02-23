Ciencia
23 de febrero de 2026 - 16:03

Crew 12: mirá qué están haciendo en la Estación Espacial Internacional (EEI)

Crew 12 en la Estación Espacial Internacional. Video de X.
La tripulación Crew-12 de la EEI, conformada por astronautas de EE. UU., Rusia y Francia, ha completado una semana de experimentos científicos en microgravedad, abordando investigaciones farmacéuticas y optimizando la eficiencia del combustible en futuras misiones.

Por Alba Acosta

En su cuenta de la red social X, la Estación Espacial Internacional (EEI) mostró a los tripulantes de la misión Crew 12 en su día a día mediante una compilación de clips de video.

En el posteo se puede leer que la tripulación Crew-12 de SpaceX y la NASA pasó su primera semana completa en la estación realizando experimentos científicos.

Además, añaden que el equipo apoyó investigaciones farmacéuticas, usó equipos para medir cómo se adapta la temperatura corporal en microgravedad y estudió el control de presión de los tanques de combustible de la nave para reducir pérdidas de combustible en futuras misiones.

La tripulación

Crew 12 está conformado la astronauta estadounidense Jessica Meir, al mando de la tripulación compuesta por el también estadounidense Jack Hathaway, el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev y la astronauta farancesa Sophie Adenot.

