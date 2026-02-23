Crew 12: mirá qué están haciendo en la Estación Espacial Internacional (EEI)

En su cuenta de la red social X, la Estación Espacial Internacional (EEI) mostró a los tripulantes de la misión Crew 12 en su día a día mediante una compilación de clips de video.

.@NASA's @SpaceX Crew-12 spent their first full week on station conducting science. The team supported pharmaceutical research, wore gear to measure how body temp adapts to microgravity, and studied spacecraft fuel tank pressure control to reduce fuel loss on future missions. pic.twitter.com/ddAM0MTXon — International Space Station (@Space_Station) February 23, 2026

En el posteo se puede leer que la tripulación Crew-12 de SpaceX y la NASA pasó su primera semana completa en la estación realizando experimentos científicos.

Además, añaden que el equipo apoyó investigaciones farmacéuticas, usó equipos para medir cómo se adapta la temperatura corporal en microgravedad y estudió el control de presión de los tanques de combustible de la nave para reducir pérdidas de combustible en futuras misiones.

La tripulación

Crew 12 está conformado la astronauta estadounidense Jessica Meir, al mando de la tripulación compuesta por el también estadounidense Jack Hathaway, el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev y la astronauta farancesa Sophie Adenot.

