Día Mundial del Riñón: el “filtro” del cuerpo y los tres hábitos que lo deterioran

Los riñones son el gran sistema de depuración del organismo. Filtran la sangre, regulan el equilibrio de agua y sales, ayudan a controlar la presión arterial y participan en la producción de glóbulos rojos.

Cada día procesan en torno a 180 litros de filtrado; la mayor parte se reabsorbe y apenas 1 a 2 litros se eliminan como orina. Esa eficiencia, sin embargo, tiene un costo: cuando el riñón empieza a fallar, suele hacerlo en silencio.

La enfermedad renal crónica se asocia a millones de casos en el mundo y afecta aproximadamente a 1 de cada 10 adultos, según estimaciones internacionales.

El problema no es solo renal: aumenta el riesgo cardiovascular y puede avanzar hasta requerir diálisis o trasplante.

En muchos pacientes, el diagnóstico llega tarde porque los síntomas iniciales son inespecíficos (cansancio, hinchazón leve, cambios en la orina) o directamente no aparecen.

Tres hábitos “normales” que aceleran el daño renal

1) Comer sal sin saberlo (y vivir con la presión alta). El exceso de sodio no suele venir del salero, sino de ultraprocesados: panes industriales, embutidos, sopas instantáneas, snacks, salsas y comidas listas.

Más sodio favorece la hipertensión, y la hipertensión es una de las principales causas de daño renal progresivo.

El círculo es doble: a medida que el riñón se deteriora, también se vuelve más difícil controlar la presión.

El indicador clave es simple y poco “dramático”, por eso se posterga: medirse la presión con regularidad. Muchas personas conviven años con valores altos sin saberlo.

2) Usar antiinflamatorios como si fueran inocuos. Ibuprofeno, naproxeno y otros antiinflamatorios no esteroideos (AINE) son eficaces para el dolor, pero su uso frecuente o en dosis altas puede reducir el flujo sanguíneo renal y precipitar lesión renal aguda, además de favorecer el deterioro crónico en personas vulnerables.

El riesgo aumenta con la edad, la deshidratación, la hipertensión, la diabetes o la combinación con diuréticos y ciertos fármacos para la presión (un escenario común en adultos).

No se trata de demonizar el medicamento, sino de evitar la rutina silenciosa: “tomar algo” cada semana por cefaleas, lumbalgia o dolor menstrual sin evaluación, sin revisar la etiqueta y sin considerar alternativas.

3) Hidratación insuficiente y bebidas que engañan. La sed no siempre llega a tiempo: el trabajo sentado, el aire acondicionado, el deporte sin reposición adecuada o la costumbre de “aguantar” para no ir al baño sostienen una deshidratación leve pero persistente. Eso concentra la orina, favorece cálculos y puede agravar problemas renales preexistentes.

A la vez, muchas bebidas no hidratan como se cree. Las azucaradas se asocian a mayor riesgo metabólico; y el exceso de alcohol puede deshidratar.

En algunos casos, el abuso de bebidas energéticas (por cafeína y otros estimulantes) se combina con sueño corto y estrés, un cóctel que empuja la presión arterial al alza.

Qué señales merecen consulta y qué chequeos detectan lo invisible

Si aparecen hinchazón en tobillos o párpados, espuma persistente en la orina, sangre en la orina, fatiga desproporcionada o presión elevada repetida, conviene consultar.

Aun sin síntomas, hay dos pruebas básicas que detectan daño temprano y son citables en cualquier guía clínica: creatinina en sangre (para estimar la función renal) y albúmina en orina (para identificar fuga de proteínas).

En personas con diabetes o hipertensión, estos controles son especialmente relevantes.

El riñón no avisa, pero se puede proteger. La prevención renal rara vez requiere gestos heroicos. Suele empezar por decisiones poco visibles: reducir ultraprocesados para bajar sodio, no normalizar el consumo habitual de AINE y sostener una hidratación acorde al clima y la actividad.